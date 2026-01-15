Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

Košarkaši Partizana doživjeli su sedmi uzastopni poraz u Evroligi pošto je Olimpijakos sinoć u Beogradu ubjedljivo pobijedio rezultatom 104:66 u meču 22. kola Evrolige.

Partizan sad ima učinak 6-16 i ostao je posljednji na tabeli, dok je Olimpijakos na učinku 13-8 uz utakmicu manje.

Jedini srpski klub koji je bio prvak Evrope je bio blizu istorijskog poraza u Evroligi jer je Olimpijakos u jednom trenutku vodio 45 razlike (100:55).

Najubjedljiviji poraz Partizana u Evroligi tako je ostao onaj od 42 poena razlike (88:46) sa gostovanja moskovskom CSKA u sezoni 2013/14.

U odsustvu bolesnog Sterlinga Brauna i povrijeđenih Džabarija Parkera i Šejka Miltona najefikasniji u Partizanu bio je Dvejn Vašington sa 28 poena, dvocifren je bio još samo Bruno Fernando sa 11.

Saša Vezenkov je predvodio Olimpijakos ka pobjedi sa 25 poena, a po 12 su dali Tomas Vokap, Tajler Dorsi i Nikola Milutinov.

Poslije prve dionice Olimpijakos je pred oko pet hiljada navijača u dvorani "Aleksandar Nikolić" vodio 20:17. Sredinom druge četvrtine Olimpijakos prvi put stiže do dvocifrene prednosti - 35:25, a na poluvremenu je bilo ubjedljivih 52:30. Sredinom treće dionice bilo je 68:37, a poslije 30 minuta igre gosti su vodili 79:43.

U narednom kolu, već u utorak, Partizan gostuje Bajernu.