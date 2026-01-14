Borac osvojio kup Republike Srpske

Košarkaški klub "Borac" iz Banjaluke osvojio je večeras Kup Republike Srpske u košarci za muškarce, savladavši ekipu KK "Drina Princip Betin" iz Zvornika rezultatom 87:66.

Utakmica je odigrana u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 2.000 gledalaca.

U prvoj četvrtivi "Borac" je bio bolji i poveo sa 19:17, dok je na kraju druge četvrtine prednost bila minimalna 39:38.

U trećoj četvrtini "Borac" je dominirao i došao do prednosti od deset poena 65:55.

Utakmica je bila dinamična sa obostranom sportskom željom da se dođe do pobjede i osvoji Kup Republike Srpske.

Zvornička publika je zadovoljna prikazanom košarkom pobjednika ispratila aplauzom.