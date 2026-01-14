Logo
Large banner

Borac osvojio kup Republike Srpske

14.01.2026

20:07

Komentari:

0
Борац освојио куп Републике Српске
Foto: Srna

Košarkaški klub "Borac" iz Banjaluke osvojio je večeras Kup Republike Srpske u košarci za muškarce, savladavši ekipu KK "Drina Princip Betin" iz Zvornika rezultatom 87:66.

Utakmica je odigrana u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 2.000 gledalaca.

U prvoj četvrtivi "Borac" je bio bolji i poveo sa 19:17, dok je na kraju druge četvrtine prednost bila minimalna 39:38.

U trećoj četvrtini "Borac" je dominirao i došao do prednosti od deset poena 65:55.

horoskop

Zanimljivosti

Ova dva znaka rođena su pod ''sretnom zvijezdom'': Drugi mogu samo da im zavide

Utakmica je bila dinamična sa obostranom sportskom željom da se dođe do pobjede i osvoji Kup Republike Srpske.

Zvornička publika je zadovoljna prikazanom košarkom pobjednika ispratila aplauzom.

Podijeli:

Tagovi:

KK Borac

Kup Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

Zanimljivosti

Ova dva znaka rođena su pod ''sretnom zvijezdom'': Drugi mogu samo da im zavide

2 h

0
Одбојкашка будућност Црвене звезде у Бањалуци

Ostali sportovi

Odbojkaška budućnost Crvene zvezde u Banjaluci

2 h

0
Погађа их и најмања критика: Пазите шта говорите овим знаковима

Zanimljivosti

Pogađa ih i najmanja kritika: Pazite šta govorite ovim znakovima

2 h

0
Бијељина - град у расулу

Gradovi i opštine

Bijeljina - grad u rasulu

2 h

2

Više iz rubrike

Жељко Обрадовић одлази у пензију?

Košarka

Željko Obradović odlazi u penziju?

8 h

0
Кошаркашки тренер

Košarka

Zamijenio Žoca u crno-bijelom, Partizan se javio i objavio najljepše vijesti za Mirka Ocokoljića

8 h

0
Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан

Košarka

Rasulo u Milvokiju - Janis zaratio sa navijačima: Zviždali mu tokom meča, Grk im nije ostao dužan

10 h

0
"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Košarka

"40 minuta čekao Dončića ispred svlačionice": Isplivali detalji incidenta o kom bruji NBA

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

33

Muškarcu iz BiH sude zbog lažnih kredita: Šteta dva miliona evra

22

24

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

22

15

Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

22

13

Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

22

09

Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner