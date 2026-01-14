Borac osvojio kup Republike Srpske

14.01.2026
20:07
Komentari:0
Košarkaški klub "Borac" iz Banjaluke osvojio je večeras Kup Republike Srpske u košarci za muškarce, savladavši ekipu KK "Drina Princip Betin" iz Zvornika rezultatom 87:66.
Utakmica je odigrana u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 2.000 gledalaca.
U prvoj četvrtivi "Borac" je bio bolji i poveo sa 19:17, dok je na kraju druge četvrtine prednost bila minimalna 39:38.
U trećoj četvrtini "Borac" je dominirao i došao do prednosti od deset poena 65:55.
Zanimljivosti
Ova dva znaka rođena su pod ''sretnom zvijezdom'': Drugi mogu samo da im zavide
Utakmica je bila dinamična sa obostranom sportskom željom da se dođe do pobjede i osvoji Kup Republike Srpske.
Zvornička publika je zadovoljna prikazanom košarkom pobjednika ispratila aplauzom.
Zanimljivosti
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Gradovi i opštine
2 h2
Košarka
8 h0
Košarka
8 h0
Košarka
10 h0
Košarka
12 h0
Najnovije
Najčitanije
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Trenutno na programu