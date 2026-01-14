Bijeljina - grad u rasulu

Nerad, javašluk, nesposobnost najčešći opisi javnih ustanova koje su zakazale. Od oktobra bez normalnog grijanja, ovih dana bez ikakvog, snijeg na ulicama, led na trotoarima, smeće oko zgrada i po ulicama, čak i sa upitnim kvalitetom vode. Tako protiče prva polovina januara u drugom po veličini gradu Republike Srpske.

“A voda ima, snijega koliko hoćeš niko ne čisti. Vidio sam gradonačelnik uzeo dvije lopate ide čisti snijeg....šta će biti? Pa ovo je za plakanje. Bijeljina toliko ljudi ne čisti se snijeg. Jednom da pročiste bar. Nigdje ništa.A grijanja to je katastrofa, ali ima još nešto gore. Ljeti su zatvarali rupe na asfaltu, sad je hladnoća pa voda dole, one rupe crno što je bilo, to samo poispadalo gore...to je katastrofa","Može i mora puno bolje. Ali nismo mi adresa obični građani prava adresa na koju treba se obratiti, ima ko o tome vodi računa, njihovu odgovornost treba da se potegne i da nadležni odrade svoje što trebaju da odrade","To je za nadležne, više instance, da oni vode računa jer Bijeljina je ipak grad, poslije ovih sniježnih padavina, Bože sačuvaj šta ima padova, lomova i...ovo je ne znam, katastrofa", ističu građani Bijeljine.

Enigma oko gradske toplane još nema konačno rješenje. Da li je mreža, kotao, cijevi, ugalj ili nešto deseto. Činjenica je da grijanja nema. Za to vrijeme voda iz gradskog Vodovoda se nekako ukrstila sa vodom iz auto-praonice. I to je Vodovod slučajno saznao od građana koji su prijavili da voda ima miris i „čudan ukus“, a radnici preduzeća “Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina su izašli na teren i ustanovili da na tim lokacijama u vodi nema hlora, te da ima prisustva vode čije porijeklo nije iz sistema javnog vodosnabdijevanja. Ubrzo su stigle i preporuke:

“Preporučujemo vam da u okviru svojih domaćinstava/poslovnih prostora izvršite ispiranje instalacija puštanjem vode iz česme. ‘Vodovod i kanalizacija’ Bijeljina se obavezuje da će zbog potrebe ispiranja instalacija umanjiti potrošnju za januar 2026. za dva metra kubna”, naveli su iz AD “Vodovod i Kanalizacija” Bijeljina.

Građanima je osim „lopatanja“ gradonačelnika za koju fotografiju na Fejsbuku , ipak najviše pomogla priroda, te se ovih dana led sa trotoara i ulica sam otapa. Smeće oko kontejnera je zbog snijega i leda bilo nemoguće odvesti više od sedam dana. od epiteta „grad koji se najviše razvija“, polako ali sigurno Bijeljina postaje „grad koji najbrže propada.“