Što ste se grijali, grijali ste se: Banjaluku čeka zima na 19 stepeni

Minus u banjalučkim toplanama, mogao bi smanjiti i temperaturu radijatora u stanovima grada na Vrbasu. Kroz prste su progledali tokom praznika, ali više neće. Kažu i da su grijali više nego što su mogli, a manje nego što su naplatili. Ne zato što je sve bilo u redu, nego zato što su, kažu svjesno išli u minus. Zato se vraćaju ranije najavljenom planu. Ventili se stežu. Temperatura se spušta. Sa 22 na 19 stepeni Celzijusa.

"Eko toplane pozivaju Grad Banja Luka, kao strateškog partnera i suvlasnika sistema daljinskog grijanja, da preuzme odgovornost i donese odluke koje će omogućiti stabilnost sistema i sigurnost građana, ističući da su spremne za dijalog i zajedničko rješenje, ali da odlaganja više nemaju prostora", navode iz Eko toplane.

Gradski oci nisu htjeli pred naše kamere. Odgovor šalju štur i kraći nego prošli put. Bez konkretnih informacija.

"Grad Banja Luka odgovorno čini sve da komunalne usluge funkcionišu nesmetano i kvalitetno. Predstavnici Grada otvoreni su za razgovor i odgovorno komuniciraju sa preduzećem "Eko toplane", a konačne odluke donosi Skupština Grada", tvrde iz Gradske uprave Banjaluka.

Tri stepena manje na termometru, ali mnogo više tenzije u gradu. Institucije prebacuju odgovornost kao vruć krompir, a mi smo pitali građane, da li je 19 stepeni novi standard ili još jedan politički minus koji će, kao i do sada, plaćati oni.

"Pa dobro, solidno je bilo, ovih dana i ovog dijela zime koji je iza nas, solidno je bilo","Oni ni do sad nisu grijali drugačije, nije 19 stepeni, nego 17. toplana je privatna firma koja treba da ispunjava svoje obaveze prema građanima, jer mi njoj plaćamo čitavu godinu. Tako da, to ko kome duguje, oni nek se dogovore. Ali, ne smije toplana reći da će napraviti redukciju zato što grad nešto njima nije dao.To nije obaveza građana da misle o takvim stvarima. Oni su užasni. Jer sa sječkom se ne može grijati čitav grad. Sječka je treska", "120 KM mjesečno puta 12 mjeseci, pa izračunajte koliko je to godišnje.Nek smanje cijenu na pola, pa ćemo onda dogorijevati", istakli su Banjalučani.

Smanjenje isporuke toplotne energije nije prihvatljivo za skupštinsku većinu.Toplane pozivaju da griju kao i do sada, a Grad da konačno presječe.

"To su stvari koje Gradska uprava i gradonačelnik izađu sa stavom, da vidimo šta oni predlažu. Mi kao Skupština ne možemo da pregovaramo sa Eko toplanom ili pravimo neke dogovore. To je posao Gradske uprave. Mi smo ti koji možemo da pričamo u gradskoj upravi i prihvatimo tu odluku, ili ne prihvatimo. Tako da, evo ja pozivam Gradsku upravu da uključi u rješavanje ovog problema, da se obave razgovori sa predstavnicima Eko toplane i da se pronađe rješenje", rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bogoljub Zeljković.

Nije prvi put da toplane prijete restrikcijama. Prije dvije godine bilo je riječi o potpunoj obustavi grijanja, podsjećaju iz Narodnog fronta. Kažu i da Grad ima svog zastupnika u Upravnom odboru od koga nema ni traga ni glasa.

"Ja tu osobu, otkako sam evo druga godina mandata nisam čuo da izađe bilo šta da kaže. Dobro radimo, ne radimo, ili bilo šta. Apsolutno je odgovornost na gradu u tom kontekstu, kao suvlasnik jedne kompanije koja ne reaguje. Evo, ponovo imamo prijetnju da će se temperatura smanjiti na 19, čak i 17,5, ukoliko ne dođe do povećanja cijena i novih subvencija. U slučaju da to dođe na Skupštinu, danas, sutra ili prekosutra, ja to neću podržati", kazao je odbornik Narodnog fronta u Skupštini Grada Banjaluka Branislav Čerek.

Do tada, Banjaluka ostaje između dva minusa. Jednog u gradskoj kasi.

Drugog, po svemu sudeći na termometru. Čekajući prijedloge i čitajući saopštenja. Građani se samo pitaju hoće li se ventili zavrnuti ili će se računi povećati?