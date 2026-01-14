Logo
Eko toplane Banjaluka: Praznici bez restrikcija, ali sistem daljinskog grijanja traži rješenja

ATV

ATV

14.01.2026

10:08

Еко топлане Бањалука: Празници без рестрикција, али систем даљинског гријања тражи рјешења

Eko toplane Banjaluka tokom prazničnog perioda, uprkos niskim spoljnim temperaturama i povećanim troškovima funkcionisanja sistema, nastavile su da obezbjeđuju puni standard grijanja u stambenim prostorima, iskazujući razumijevanje prema činjenici da je većina građana novogodišnje i božićne praznike provela u svojim domovima.

Iako je još krajem decembra javnost obaviještena o planu mogućih prilagođavanja režima grijanja, Eko toplane su odlučile da tokom praznika ne primjenjuju najavljene mjere, te da zadrže optimalnu unutrašnju temperaturu od 22 stepena Celzijusa, kako bi građanima obezbijedile komfor u periodu pojačane potrošnje i boravka u stanovima.

Iz ovog preduzeća podsjećaju da su navedene mjere najavljene kao dio odgovornog i transparentnog plana očuvanja stabilnosti sistema daljinskog grijanja, u okolnostima povećanih ukupnih troškova funkcionisanja, te da su bile direktno vezane za izostanak neophodnih odluka Grada Banjaluka.

- Imali smo razumijevanja za praznike i potrebe građana i zbog toga smo zadržali puni standard grijanja, iako je plan već bio definisan. Međutim, sistem ne može dugoročno funkcionisati bez konkretnih odluka - poručio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora Eko toplana.

Kako navode iz Eko toplana, Skupština grada Banjaluka, na kojoj je trebalo da se razmatraju zahtjevi Eko toplana u vezi sa obezbjeđivanjem održivog funkcionisanja sistema, još uvijek nije održana, čime su izostala rješenja o kojima je javnost već bila informisana. Zbog toga Eko toplane obavještavaju da se u narednim danima nastavlja primjena ranije utvrđenog plana, te da je Upravni odbor dao nalog za tehničke pripreme za moguću primjenu mjera prilagođavanja režima grijanja, u skladu sa planom predstavljenim javnosti krajem decembra.

- S obzirom da je nabavka energenta direktno povezana sa mogućnostima plaćanja, plan nabavke energenta moramo prilagoditi limitiranim platežnim mogućnostima - istakli su iz Eko toplana.

Prema tom planu, u prvoj fazi usljed smanjene nabavke energenta bi moglo doći do smanjenja proizvodnje toplotne energije, a time i do sniženja temperature u stambenim prostorima na oko 19 stepeni Celzijusa, dok su dalje mjere predviđene isključivo kao krajnja opcija, ukoliko ne dođe do donošenja odluka koje bi omogućile stabilno funkcionisanje sistema do kraja grijne sezone.

Eko toplane pozivaju Grad Banjaluka, kao strateškog partnera i suvlasnika sistema daljinskog grijanja, da preuzme odgovornost i donese odluke koje će omogućiti stabilnost sistema i sigurnost građana, ističući da su spremne za dijalog i zajedničko rješenje, ali da odlaganja više nemaju prostora.

eko toplane banjaluka

Eko toplane

