Da li građani Banjaluke treba da plaćaju parking?

Draško Stanivuković je odlučio da po svaku cijenu naplaćuje parking u gradu. Donio je privremenu odluku za obezbjeđivanje kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima. U prevodu o naplati parkinga i to po odluci gradonačelnika naplata bi počela od 1. januara, pa sve dok Skupština grada Banjaluka ne donese novu odluku, ali ne duže od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu. To bi tako možda i bilo da je napisana odluka objavljena.

"Tako da je riječ o odluci koja će biti, odnosno produženju važenja cjenovnika, privremena za 90 dana gdje ćemo onda vid jeti ili da se to povjeravanje parkinga s jedne strane ako Skupština želi da bude javno preduzeće povjeri ZIBL-u ili da se parking nastavi naplaćivati kao u svim drugim lokalnim zajednicama. Odluka Ustavnog suda jeste ispoštovana i Banjaluka ima pravo na naplatu parkinga", rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Da se naplaćuje treba, ali da se očisti baš i ne mora. Dok je na parkinzima borba za slobodno mjesto i parkiranje gdje ko stigne, parking mjesta su još zatrpana snijegom. Za gradsku upravu namjera naplate parkinga u Banjaluci je legalna, prigovori Ustavnog suda u odluci kojom je naplata tog istog parkinga proglašena nezakonitom su ispoštovani, a nova odluka biće zakonita. Ali samo, ako njih pitamo.

"Moram napomenuti da je ista nelegitimna, nevažeća, iz razloga jer se u preambuli odluke poziva na statut grada a članom 3. dispozitiva odluke navodi da ista stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. I tu je stavljena tačka, Ne navodi se tačno koji službeni glasnik. A jedini relevantan je Službeni glasnik grada Banjaluka. Naplata parkinga od 01. januara nije legalna tako da građani ne treba da plaćaju parking", rekla je Žana Grmuša, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Osim što je novu nezakonitu odluku donio gradonačelnik mimo svojih ovlaštenja, sporno je i gdje će biti objavljena kako bi imala šansu da bude primijenjena. Objavljivanje odluke odbijeno je u Službenom glasniku grada Banjaluka, jer je nezakonita. Isti je scenario namjera gradonačelnika Banjaluke doživjela i u Službenom glasniku RS.

"U Službenom glasniku Republike Srpske smo primili odluku gradonačelnika Banjaluke , a istovremeno i dopis Skupštine grada u kojem smo obaviješteni da ta odluka nije donesena na zakonit način tj da je donio nenadležni organ.tj gradonačelnika I zbog toga tu odluku na možemo objaviti", rekao je Miloš Lukić, v.d. direktora Službenog glasnika Republike Srpske.

Tako je Stanivukoviću, po već viđenoj praksi, jedina mogućnost objava u Službenom listu BiH, jer namjera očigledno nije da se poštuje zakon i procedura. A, kako smo saznali, nova odluka upravo bi tu trebalo da bude objavljena. Ali ni to ne bi bilo prvi put da je Draško Stanivuković platio objavu odluke u komercijalnom dijelu Službenog lista gdje je pravilo- platiš i objaviš. HI odluka Skupštine grada kojom od septembra do kraja decembra prošle godine omogućena naplata parkinga u Banjaluci, mimo odluke Ustavnog suda, nije bila po zakonu.

"Vrlo je upitno i takva odluka koja je bila privremeno donesena , kao privremeno rješenje. Jer s aspekta struke ona nije imala uporište za donošenje. A pogotovo donošenje naknadno neke odluke koja nije donesena od nadležnog organa. U ovom slučaju mora biti objavljena u Službenom glasniku grada Banjaluka kako bi proizvela pravno dejstvo", rekao je Boris Novaković, advokat.

Opasna pravna praska donošenja odluka na silu bez poštovanja zakonskih propisa u Banjaluci epilog će dobiti na sudu. Barem za one građane koji su nakon dobijanja prekršajne prijave zbog neplaćanja parkinga tražili sudsko odlučivanje. Takvih je, tvrde nam upućeni, nekoliko hiljada predmeta koji još nisu došli u rad. Pravnici kažu da će biti interesantna pravna sudbina takvih sudskih procesa. A njih bi moglo da bude još mnogo više nakon što nezakonito na snagu stupi ili ako stupi najnovija odluka gradonačelnika. A građani i tada ako dobiju kaznu za neplaćanje nezakonito naplaćivanog parkinga mogu na sud.