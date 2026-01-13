Banjalučani bijesni: Grad okovan smećem i ledom

Prepuni kontejneri, divlje deponije i zaleđene ulice slika su i prilika zimske "idile" u Banjaluci, zbog čega su mještani brojnih mjesnih zajednica na ivici strpljenja.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kočićev vijenac Milan Savanović rekao je za "Glas Srpske" da smeće nije odvoženo unazad deset do 15 dana.

- Kad je pao prvi snijeg već su kasnili sa odvoženjem smeća, što se nastavilo i sad tokom praznika. Nastao je pravi haos - poručio je on.

Dodao je da je ovaj problem svake godine sve veći.

- U ulicama Đure Đakovića, Bolanog Dojčina, Kozarskoj i u Omladinskoj, u blizini dječijeg doma, na tranzitu, prepuni su kontejneri. Smeća ima i u Karađorđevoj na Laušu i Starčevici, odmah pored škole. Glavne ulice i saobraćajnice su u lošem stanju i ne znam šta se čeka - naveo je on.

Prema Savanovićevim riječima građani nemaju gdje da odnesu otpad, jer su kontejneri prepuni. On je istakao da led dodatno otežava situaciju.

- Ovo je problem u čitavom gradu. Ulice su okovane ledom s kojim se mještani bore, a podizvođači radova za čišćenje snijega se ne javljaju na telefon mještanima. Građani su ogorčeni i planiraju da blokiraju tranzit. Polupali su auta, polomili noge idući niz strme ulice - tvrdi Savanović.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Centar dva Nenad Novaković rekao je za "Glas" da mještani ovog naselja od početka godine imaju problem sa komunalnim otpadom koji ne odvoze redovno.

- Tokom praznika je ovakva situacija uobičajena, a ni inače nisu ažurni, niti su kontejneri dobro raspoređeni. Dijelovi ulica Ive Andrića i Jovana Dučića su posebno kritični - naglasio je Novaković.

On je dodao da su obavijestili Gradsku upravu, ali odgovore nisu dobili.

- Divlje deponije su na svakom koraku, ljudi ostavljaju smeće gdje god mogu, naročito sad tokom praznika. Veliki je problem i sa kabastim otpadom, jer se više nema gdje odvoziti - kazao je Novaković.

Sa smećem kubure i u naselju Ada, a mještanka Rosulja Ana P. rekla je da nekoliko kontejnera ispred žutih zgrada nije ispražnjeno danima.

- Smeće je nagomilano u kontejnerima na parkingu koji je prekriven ledom i snijegom, tako da im je veoma teško prići. Vjerujem da je takva nepristupačnost uzrok što otpad nije odvezen, jer ne vidim kuda se može prići dovoljno blizu da bi taj posao bio urađen kako treba - kazala je ona.

Sa istim problemom suočeni su i u naselju Drakulić, a jedna od mještanki kaže da u ulici Goluba Babića otpad nije odvezen najmanje sedam dana.

- Ulica je veoma uska te u normalnim uslovima vozilo nadležne službe jedva prođe, a to je sad nemoguće zbog snijega i leda - istakla je ona.

I u Motikama je zbog neprohodnosti puteva takođe bio nemoguć odvoz smeća, koji je ponovo počeo u nedjelju.

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac istakla je da je na redovnom kolegijumu načelnika odjeljenja i šefova odsjeka razmatrana i aktuelna situacija u vezi sa snijegom i prohodnošću saobraćajnica.

- Nadležne službe bile su na visini zadatka, blagovremeno su odgovarale na brojne zahtjeve građana i vršile čišćenje prema prioritetima, da bi bilo obezbijeđeno normalno odvijanje saobraćaja - navela je Savić Banjac.

ČISTOĆA

Direktor preduzeća "Čistoća" Aleksandar Bajić rekao je za "Glas Srpske" da su velike padavine tokom praznika otežale čišćenje.

- Naši radnici vjerovatno nisu mogli prići kontejnerima pa nisu čistili kako je predviđeno, tako da očekujemo stabilizaciju u narednom periodu. Bilo je dosta poledice i nepropisno parkiranih vozila pa se vozilom nije moglo ući u neka naselja. Molimo građane za malo strpljenja - poručio je Bajić.