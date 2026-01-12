Logo
Proslava pravoslavne Nove godine: Obustava saobraćaja u pojedinim ulicama Banjaluke

Izvor:

ATV

12.01.2026

09:45

Прослава православне Нове године: Обустава саобраћаја у појединим улицама Бањалуке
Foto: ATV

U Banjaluci će sutra, 13. januara, doći do obustave saobraća zbog obilježavanja pravoslavne Nove godine.

Naime, zbog obilježavanja pravoslavne Nove godine, u utorak, 13. januara u vremenu od 20.00 do 00.30 časova biće obustavljen saobraćaj u Srpskoj ulici, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz Gradske uprave.

Banjaluka

Pravoslavna nova godina

