Raonić objavio kraj karijere

Izvor:

RTS

12.01.2026

09:31

Раонић објавио крај каријере
Kanađanin Miloš Raonić završio je tenisku karijeru.Miloš Raonić je rođen 27. decembra 1990. godine u Podgorici, a sa porodicom se preselio u Kanadu. Raonić je tokom karijere važio za jednog od najboljih servera što mu je donijelo i nadimak "Raketa".

"Došao je taj trenutak – povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znate da će jednog dana doći, ali nikada se za njega zaista ne osjećate spremnim. Najspremniji sam nego što ću ikada biti. Tenis je bio moja ljubav i opsesija", naveo je Raonić.

Raonić je profesionalnu karijeru počeo 2008. godine i tokom više od petnaest godina na ATP turu osvojio je osam turnira u singlu. Najveći uspeh u karijeri, pored titula, ostvario je 2016. godine, kada je igrao finale Vimbldona, što ga je učinilo prvim Kanađaninom u muškoj konkurenciji u finalu prestižnog grend slema. Najviši plasman u karijeri mu je treće mjesto.

"Hvala Kanadi. Moja porodica i ja smo došli ovde prije više od 30 godina. Zahvaljujući vama, posvetio sam se tenisu. Zahvaljujući vama, to je promijenilo život moje porodice i uživao sam u svakom trenutku da vas predstavljam širom svijeta", dodao je Raonić u poruci.

srbija vaterpolo

Ostali sportovi

Srbija večeras igra protiv Španije

Raonić ima ukupno 9:36 skor protiv takozvane "Velike četvorke", a jedino Novaka Đokovića nije uspio nijednom u karijeri da pobjedi. Srpski teniser je čak 12 puta pobijeđivao Kanađanina.

Sa Nadalom je odigrao devet međusobnih duela i pobijedio dva puta, sa Federerom je imao najviše susreta, čak 14 i tri puta trijumfovao. Endija Marija je dobio četiri puta, a Britanac je devet puta završavao kao pobjednik.

"Šta slijedi? Neću usporiti. Života ima još toliko, i motivisan sam i gladan uspjeha kao što sam bio 2011. godine kada sam se probio na Turu. Istu posvećenost i intenzitet uložiću i u sljedeće izazove. Ako mogu da nastavim da težim istoj izvrsnosti kao u tenisu, uz to da budem bolji svakog dana svakog", vidimo gdje će me to odvesti - zaključio je Miloš Raonić.

Raonića su u Kanadi šest puta proglašavali za najboljeg tenisera godine.

(rts)

