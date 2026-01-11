Novak se pohvalio novim rekordom

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, priprema se za prvi grend slem u sezoni, a prije nego što je i izašao na teren uspio je da ispiše još jednu stranicu istorije tenisa.

Na svom profilu na društvenoj mreži Novak Đoković pohvalio se novim nevjerovatnim rekordom.

Srpski as proveo je jubilarnu 1000. uzastopnu nedjelju u Top 40 na ATP listi, što ranije nije uspjelo da pođe za rukom ni Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu, njegovim najvećim rivalima.

Brojka 1.000 zvuči nevjerovatno i još jedan je dokaz Novakove dugovječnosti koja je insipiracija ne samo mladim teniskim nadama, već mnogim sportistima i velikim zvijezdama.

Iako će ovog proljeća najbolji svih vremena napuniti 39 godina on je još gladan istorije, rekorda i trofeja i zbog toga ne namjerava da se zaustavi, a nedavno je rekao da mu je želja da igra do Olimpijih igara 2028. godine.

Za prvu titulu u novoj sezoni boriće se na Australijan openu gdje juri 25. grend slem trofej. Srpski as prethodno je odustao od turnira u Adelejdu koji je trebalo da bude priprema za prvi grend slem u sezoni.

(spunik srbija)