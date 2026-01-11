Logo
"Gasprom": Njemačka i Francuska nemaju ni 50 odsto rezervi gasa u podzemnim skladištima

Izvor:

RT Balkan

11.01.2026

16:10

Komentari:

0
"Гаспром": Њемачка и Француска немају ни 50 одсто резерви гаса у подземним складиштима

Proteklih dana zabilježene su najveće količine gasa ikada povučene iz evropskih podzemnih skladišta za te dane, saopštila je ruska kompanija.

"Gasprom" je saopštio da je popunjenost podzemnih skladišta gasa u Njemačkoj i Francuskoj pala ispod 50 odsto, prenosi TASS.

"Prema podacima kompanije 'Gasna infrastruktura Evrope' (GIE), 48,2 odsto rezervi gasa ostalo je u njemačkim, a 49,2 odsto u francuskim podzemnim skladištima gasa postrojenjima od 9. januara", navodi se u saopštenju kompanije.

Hladno vrijeme koje je stiglo u Evropu podstiče ubrzano povlačenje gasa iz skladišta.

Dana 7. i 8. januara zabilježene su najveće količine gasa ikada povučene iz evropskih podzemnih skladišta za te dane, dodaje se u saopštenju.

ramzan kadirov

Svijet

Kadirov u teškom stanju, porodica se okuplja u bolnici?

Ranije, 5. i 6. januara, količine gasa povučene iz skladišta takođe su premašile prethodne dnevne maksimume, istakli su u korporaciji.

Ukupno, evropska podzemna skladišta su 9. januara sadržala 56,3 milijarde kubnih metara gasa, što predstavlja 55,5 odsto ukupnog kapaciteta skladištenja i 12,6 milijardi kubnih metara ispod nivoa iz 2025. godine.

Skladišta širom bloka bila su popunjena samo 83 procenta kada je 13. oktobra počela ovogodišnja grejna sezona. U zemljama sa velikim skladištenim kapacitetima, kao što su Njemačka i Holandija, prva i treća po veličini u Evropi po kapacitetu, zalihe su navodno iznosile samo 76, odnosno 72 odsto.

Propisi EU nalažu da podzemna skladišta gasa budu popunjena do 90 odsto kapaciteta između 1. oktobra i 1. decembra.

(rt balkan)

