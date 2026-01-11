Njemačka daje 2.500 evra ovim građanima: Evo ko ima pravo na novac u 2026. godini

Savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija (NRW) nastavlja da isplaćuje majstorsku premiju od 2.500 evra u 2026. godini.

Ova podrška, koja se sprovodi od sredine 2023. godine, dio je ofanzive za borbu protiv nedostatka kvalifikovanih radnika u zanatima.

Od uvođenja ove mjere, više od 8.000 zanatlija je dobilo novac. Samo u 2024. godini, više od 3.800 ljudi je položilo ispit, što je najveći broj od 2015. godine. Za 2026. godinu, vlada je obezbijedila ukupno deset miliona evra.

Ko ima pravo na 2.500 evra?

Da bi se dobila premija, moraju biti ispunjeni jasni kriterijumi:

Uspješno položen ispit: Položen majstorski ispit u licenciranom zanatu ili određenoj slobodnoj profesiji.

Prebivalište: Glavno prebivalište mora biti u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji u vrijeme izdavanja majstorskog sertifikata.

Rok od tri mjeseca: Zahtjev mora biti podnet najkasnije tri mjeseca nakon izdavanja sertifikata, u suprotnom pravo prestaje da važi.

Jednokratna dotacija: Premija se isplaćuje samo jednom po osobi i ne može se kombinovati sa sličnim dotacijama iz drugih saveznih država.

Nova procedura prijave od januara 2026.

Postupak prijave je promijenjen od 1. januara 2026. Zahtjevi se više ne podnose zanatskim komorama, već isključivo onlajn preko ESF portala (Evropski socijalni fond) savezne države NRV. Podnosioci zahtijeva moraju otvoriti lični račun i dostaviti dokaz o položenom ispitu i bankovne podatke.

Dotacija koja pokriva dio troškova

Iako je 2.500 evra „novčani poklon“, ona pokriva samo dio troškova majstorske obuke, koji se, u zavisnosti od zanata, kreću između 5.000 i 15.000 evra. Za stolare, na primjer, troškovi kursa i ispita prelaze 15.800 evra, prenosi Fenix Magazin.

Ipak, stručnjaci ističu da je ova premija važan podsticaj. Majstori nisu samo stručnjaci, već i budući osnivači kompanija, poslodavci i mentori mladim pripravnicima, zbog čega je ova podrška ključna za izjednačavanje stručnog i akademskog obrazovanja.