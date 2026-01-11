Logo
Pojavio se novi snimak Madura: Šeta po dvorištu pritvorske jedinice

Izvor:

Novosti.rs

11.01.2026

15:45

Komentari:

0
Николас Мадуро шета у затвору у Бруклину
Foto: X/@PeterJungla

Svrgnuti venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro prošetao je dvorištem pritvorske jedinice u kojoj je smješten u Njujorku.

Na društvenoj mreži "iks" osvanuli su kratki snimci njegove šetnje, uz opis "Maduro izlazi da se sunča u njujorškom zatvoru u kojem se nalazi".

Venecuelanski predsjednik je juče preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je istovremeno Stejt department pozvao Amerikance da napuste Venecuelu zbog nestabilne političke situacije.

- Dobro smo. Mi smo borci - izjavio je Maduro iz pritvorskog centra u Bruklinu u Njujorku, prema video snimku koji je juče objavila vladajuća stranka Venecuele.

Hiljade ljudi marširalo Karakasom skandirajući: "Maduro i Silija su naša porodica"

Optuženi, između ostalog, za trgovinu drogom, Maduro i prva dama Silija Flores, koji su se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, pritvoreni su u Sjedinjenim Državama do sljedećeg ročišta 17. marta.

ramzan kadirov

Svijet

Kadirov u teškom stanju, porodica se okuplja u bolnici?

Noseći transparente s porukom "Želimo ih nazad", oko hiljadu pristalica marširalo je ulicama Karakasa juče, skandirajući "Maduro i Silija su naša porodica!"

Pozivi na demonstracije u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi svakodnevni su od američke vojne operacije 3. januara. Odaziv je juče bio manji, bez prisutnosti istaknutih osoba iz vladajuće stranke PSUV.

Amerikanci pozvali svoje građane da ne putuju u Venecuelu

Državna televizija emitovala je posjetu privremene predsjednice Delsi Rodrigez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Karakasa, gde su takođe održane manje demonstracije u znak podrške Maduru.

Доналд Трамп

Svijet

Mediji tvrde: Tramp naredio izradu plana invazije na Grenland

- Nećemo se odmoriti ni minut dok ne vratimo predsjednika - izjavila je Rodrigez.

Američki Stejt departmet juče je pozvao sve građane da ne putuju u Venecuelu, a one koji su već tamo da "odmah napuste zemlju" zbog "nestabilne" bezbjednosne situacije.

U upozorenju se navodi da "naoružane milicije, poznate kao colectivos, postavljaju barikade i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama".

(Novosti)

