Rekordan procenat Nijemaca nezadovoljnih učinkom Vlade Njemačke

Rekordnih 71 odsto Nijemaca nije zadovoljno učinkom Vlade Njemačke, pokazali su rezultati ankete koju je za "Bild" sproveo institut "Insa".

Anketa je sprovedena u četvrtak i petak, 8. i 9. januara, a ispitano je 1.005 Nijemaca.

Rezultati pokazuju da je samo 22 odsto ispitanika zadovoljno radom Vlade, što je najmanje otkako je Fridrih Merc imenovan za kancelara u maju.

Ukupno sedam odsto ispitanika nije moglo konkretno da odgovori na pitanje.

Ista anketa pokazala je da 67 odsto ispitanika nije zadovoljno učinkom samog Merca, 24 odsto ga je ocijenilo pozitivno, dok devet odsto nije dalo konkretan odgovor ili uopšte nije odgovorilo.