Mediji tvrde: Tramp naredio izradu plana invazije na Grenland

Izvor:

Telegraf

11.01.2026

15:26

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp naredio je komandantima američke vojske da sačine plan za invaziju na Grenland, ali se visoki vojni zvaničnici tome opiru, objavio je "Mejl on sandej", pozivajući se na izvore.

Izvori navode da su politički "jastrebovi" oko američkog predsjednika, predvođeni političkim savjetnikom Stivenom Milerom, toliko ohrabreni uspjehom operacije hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura da žele brzo da djeluju kako bi zauzeli Grenland prije nego što Rusija ili Kina naprave poteze u vezi sa tim arktičkim ostrvom.

Prema izvorima, Tramp je zatražio od Zajedničke komande za specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije na Grenland, ali se komandanti opiru tome, uz obrazloženje da bi to bilo nezakonito, kao i da Kongres ne bi podržao takav plan.

петарда

Svijet

Dječak (15) ostao bez oka i prstiju zbog petarde: "Nisam čuo ništa"

Britanske diplomate vjeruju da Trampa motiviše i želja da odvrati pažnju američkih birača od učinka američke ekonomije prije izbora na sredini mandata kasnije ove godine, nakon kojih bi mogao da izgubi kontrolu nad Kongresom u korist demokrata.

Ali takav dramatičan potez bi doveo Trampa u sukob sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i efikasno bi doveo do kolapsa NATO-a, navodi "Mejl".

(Telegraf)

