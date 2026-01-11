Logo
Large banner

SAD ukida sankcije Venecueli

Izvor:

Agencije

11.01.2026

11:07

Komentari:

0
САД укида санкције Венецуели
Foto: Tanjug / AP

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države mogle već naredne nedjelje da ukinu dodatne sankcije Venecueli kako bi se olakšala prodaja nafte.

Besent je za Rojters rekao da bi Vašington mogao da omogući korišćenje gotovo pet milijardi dolara venecuelanskih sredstava zamrznutih u specijalnim rezervama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za obnovu ekonomije te zemlje.

On je naveo da se razmatraju mjere koje bi olakšale povratak prihoda od prodaje nafte, uglavnom uskladištene na tankerima, nazad u Venecuelu.

"Ukidamo sankcije za naftu koja će se prodavati", rekao je Besent i dodao da bi dodatne sankcije mogle da budu ukinute već sljedeće nedjelje, ali nije precizirao koje.

On je najavio i da će se sljedeće nedjelje sastati sa rukovodiocima MMF-a i Svjetske banke povodom njihovog ponovnog angažovanja sa Venecuelom.

Prema njegovim riječima, američki trezor bio bi spreman da konvertuje venecuelanska specijalna rezervna sredstva u dolare radi finansiranja obnove.

Ovi potezi su dio napora administracije američkog predsjednika Donalda Trampa da stabilizuje Venecuelu i podstakne povratak američkih naftnih kompanija, nedjelju dana nakon što su američke snage uhapsile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i prebacile ga u Njujork zbog optužbi za trgovinu drogom.

Besent je ocijenio da će se manje privatne kompanije brzo vratiti u venecuelanski naftni sektor, dok bi, kako je rekao, kompanije poput Ševrona mogle dodatno da povećaju svoje prisustvo u toj zemlji.

Podijeli:

Tagovi:

Venecuela

Američke sankcije

Donald Tramp

Nikolas Maduro

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

Svijet

Britanski ministar odbrane: Kidnapovao bih Putina

1 h

3
Огласио се Николас Мадуро и из затвора поручио само једну ствар

Svijet

Oglasio se Nikolas Maduro i iz zatvora poručio samo jednu stvar

3 h

2
Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу

Svijet

Stejt department savjetovao Amerikancima u Venecueli da odmah napuste zemlju

4 h

0
Густав Петро

Svijet

Predsjednik Kolumbije poručio da putuje u Vašington kako bi "zaustavio svjetski rat"

20 h

0

Više iz rubrike

Хаос широм Европе: Отказани летови, возови, трајекти и камиони у застоју

Svijet

Haos širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi, trajekti i kamioni u zastoju

1 h

0
Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

Svijet

Britanski ministar odbrane: Kidnapovao bih Putina

1 h

3
Протести у Ирану: Пахлави позвао народ на улице, више од 2.600 приведених, расте број жртава

Svijet

Protesti u Iranu: Pahlavi pozvao narod na ulice, više od 2.600 privedenih, raste broj žrtava

1 h

0
"Европљани позивају Трампа на норме које су сами стално кршили"

Svijet

"Evropljani pozivaju Trampa na norme koje su sami stalno kršili"

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

01

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

11

53

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

11

46

Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo

11

35

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

11

26

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner