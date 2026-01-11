SAD ukida sankcije Venecueli

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države mogle već naredne nedjelje da ukinu dodatne sankcije Venecueli kako bi se olakšala prodaja nafte.

Besent je za Rojters rekao da bi Vašington mogao da omogući korišćenje gotovo pet milijardi dolara venecuelanskih sredstava zamrznutih u specijalnim rezervama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za obnovu ekonomije te zemlje.

On je naveo da se razmatraju mjere koje bi olakšale povratak prihoda od prodaje nafte, uglavnom uskladištene na tankerima, nazad u Venecuelu.

"Ukidamo sankcije za naftu koja će se prodavati", rekao je Besent i dodao da bi dodatne sankcije mogle da budu ukinute već sljedeće nedjelje, ali nije precizirao koje.

On je najavio i da će se sljedeće nedjelje sastati sa rukovodiocima MMF-a i Svjetske banke povodom njihovog ponovnog angažovanja sa Venecuelom.

Prema njegovim riječima, američki trezor bio bi spreman da konvertuje venecuelanska specijalna rezervna sredstva u dolare radi finansiranja obnove.

Ovi potezi su dio napora administracije američkog predsjednika Donalda Trampa da stabilizuje Venecuelu i podstakne povratak američkih naftnih kompanija, nedjelju dana nakon što su američke snage uhapsile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i prebacile ga u Njujork zbog optužbi za trgovinu drogom.

Besent je ocijenio da će se manje privatne kompanije brzo vratiti u venecuelanski naftni sektor, dok bi, kako je rekao, kompanije poput Ševrona mogle dodatno da povećaju svoje prisustvo u toj zemlji.