Predsjednik Kolumbije poručio da putuje u Vašington kako bi "zaustavio svjetski rat"

10.01.2026

15:45

Густав Петро
Foto: Tanjug/AP/Ivan Valencia

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro je u svome prvom obraćanju za američki medij, kazao za CBS kako će cilj njegove posjete Vašingtonu biti da spriječi "svjetski rat".

U svjetlu hapšenja Nikolasa Madura, Petro je rekao da bi bilo kakav napad SAD‑a na njegovu zemlju pokrenuo građanski rat u Kolumbiji, i da bi to, kako je rekao, bila "glupa politika".

Petro je kazao da je u telefonskom razgovoru s Donaldom Trampom istakao uspjehe koje je Kolumbija postigla u borbi protiv narkokartela.

Na pitanje šta mu je cilj i zašto ide u Vašington, Petro je precizno odgovorio "da zaustavim svjetski rat".

Nakon što su američki vojnici oteli predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, Tramp je nagovijestio da bi sljedeća meta mogao biti upravo Petro. Nakon telefonskog razgovora dvojice predsjednika čini se da se situacija smirila.

Gustavo Petro

Nikolas Maduro

Donald Tramp

