Netanjahu želi smanjiti zavisnost od američke pomoći

10.01.2026

14:27

Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se nada da će u narednoj deceniji "postepeno smanjiti" zavisnost Izraela od američke vojne pomoći.

Netanjahu je rekao u intervjuu za časopis “Ekonomist” da Izrael ne bi trebalo da se oslanja na stranu vojnu pomoć, ali nije precizirao tačan vremenski okvir kada bi ta zemlja postala u potpunosti nezavisna od Vašingtona, prenosi Rojters.

– Želim da u narednih 10 godina postepeno smanjimo vojnu pomoć – kazao je Netanjahu.

Na pitanje da li to znači smanjenje “na nulu”, on je potvrdno odgovorio.

Netanjahu je rekao da je tokom nedavne posjete američkom predsjedniku Donaldu Trampu poručio da Izrael “izuzetno duboko” cijeni vojnu pomoć koju je Amerika pružala Izraelu tokom godina, ali da je zemlja “sazrela i razvila izuzetne kapacitete”.

U decembru je Netanjahu izjavio da će Izrael uložiti 350 milijardi šekela (110 milijardi dolara) u razvoj nezavisne industrije naoružanja da bi smanjio zavisnost od drugih zemalja.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 2016. godine potpisali memorandum o razumijevanju za period od 10 godina, do septembra 2028, kojim se predviđa 38 milijardi dolara vojne pomoći – 33 milijarde dolara u grantovima za kupovinu vojne opreme i pet milijardi dolara za sisteme protivraketne odbrane.

Izraelski izvoz odbrambene opreme porastao je prošle godine za 13 odsto, uz potpisivanje velikih ugovora za izraelsku odbrambenu tehnologiju, uključujući napredne višeslojne sisteme protivvazdušne odbrane.

Izrael

Amerika

