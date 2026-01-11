Haos širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi, trajekti i kamioni u zastoju

Nevrijeme širom Evrope i danas izaziva otkazivanje željezničkih linija i avionskih letova u Holandiji, obustavu saobraćaja za teretna vozila u Francuskoj, kao i trajekta u Grčkoj, dok je u Velikoj Britaniji na snazi žuto upozorenje na snijeg, kao i na rizik od obilnih kiša, jakih vjetrova i poplava, prenose mediji.

Na amsterdamskom aerodromu Shiphol danas su otkazana četiri dolazeća leta, a četiri su odložena, što je mnogo bolja situacija u poređenju sa stotinama otkazanih letova dnevno, kako je bilo prethodnih dana.

Željeznički saobraćaj u Holandiji je takođe pogođen - prijavljena su kašnjenja na više linija, dok je saobraćaj između Mastrihta i Liježa obustavljen do sutra uveče.

U Holandiji se i danas očekuje snijeg prvo u sjevernim, centralnim i istočnim pokrajinama, prije nego što postepeno pređe u kišu.Od juče je oko 700 vozača kamiona zaglavljeno na auto-putu A36 na sjeveroistoku Francuske, prema granici sa Njemačkom, i RN57 u departmanu Dub i Žira, zato što su snežne padavine koje su pogodile istočni dio zemlje primorale prefekturu da do sutra zabrani saobraćaj vozilima preko 3,5 tona do sutra, prenosi televizija BFM.

Tokom protekle noći na auto-putu A36 radile su samo mašine za čišćenje snijega, a do vozača kamiona stigla su vozila Crvenog krsta sa zalihama hrane, kako bi im pomogli da prebrode noć.

Trajekti u Grčkoj postepeno danas nastavljaju da saobraćaju, nakon što su jaki vjetrovi popustili dovoljno da bi se omogućili polasci, saopštile su grčke vlasti, naglašavajući da se očekuje da će poboljšanje uslova biti kratkotrajno.

Većina trajektnih linija počela je normalno da saobraća od rano jutros, a većina je isplovila iz luke Pirej, prenosi Katimerini.

Zvaničnici i operateri trajekata pozvali su putnike da provjere red vožnje prije putovanja, napominjući da kompanije i dalje mogu otkazati određene rute u kratkom roku zbog brzo promjenljivih vremenskih uslova.

Snježne padavine se očekuju u planinskim i sjevernim područjima, a ugroženi su i neki regioni sa nižim nadmorskim visinama na sjeveru Grčke, a prognozira se nagli pad temperature, posebno na sjeveru zemlje.

Istovremeno, u mnogim dijelovima Velike Britanije na snazi je žuto upozorenje na snijeg, jake vjetrove, led, obilne kiše i poplave, prenosi Skaj njuz.

Žuto upozorenje odnosi se na centralnu i sjeveroistočnu Škotsku, proteže se preko područja sjeverno od Glazgova do Aberdina i biće na snazi danas do 14.00 sati.

Prema najavi meteorologa, danas su u Velikoj Britaniji moguće "jake kiše, jaki vjetrovi i snijeg", ali se očekuju blaže temperature u odnosu na prethodni period, mada i "povećanje rizika od jakih kiša, jakih vjetrova, snijega u početku, koji će se zatim otopiti i dovesti do rizika od poplava".

Nakon što je nekoliko dana bila na udaru zimske oluje Eli, u Njemačkoj se danas situacija poboljšava - meteorološka služba ukinula je sva postojeća upozorenja na ozbiljne padavine u velikim dijelovima zemlje, prenosi Bild.

Sve do sinoć snježne padavine su u Njemačkoj izazivale otkazivanje polazaka vozova, proklizavanje automobila i opasnu poledicu.