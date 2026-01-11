Zdravstveno stanje lidera Čečenske Republike, Ramzana Kadirova, navodno se pogoršalo, a neki mediji izvještavaju da je na dijalizi zbog otkazivanja bubrega.

Informacije o zdravstvenom stanju Ramzana Kadirova se zasnivaju na izvorima iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUO), piše Ukrajinska pravda.

Prema ovim izvorima, Ramzan Kadirov se navodno nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji, gdje su se okupili članovi njegove porodice, uključujući rođake koji su u zemlju stigli iz inostranstva. Takav razvoj događaja dodatno je podstakao spekulacije o ozbiljnosti njegovog zdravstvenog stanja.

Ukrajinska vojna obavještajna služba takođe navodi da se, u pozadini pogoršanja zdravlja čečenskog lidera, vode razgovori o mogućem nasljedniku na čelu Čečenije intenziviraju.

U tom kontekstu, korišćena je ironična formulacija da Ramzan Kadirov "stoji na ulazu u koncertnu dvoranu Josifa Kobzona", što je izraz koji se u ruskom i ukrajinskom političkom žargonu koristi kao sarkastična aluzija na smrt ili neposrednu opasnost po život. Josif Kobzon, poznati ruski pjevač i otvoreni pristalica Kremlja, preminuo je 2018. godine.

Ukrajinska odbrambena obavještajna služba je ranije u više navrata izveštavala o teškom, pa čak i terminalnom zdravstvenom stanju Ramzana Kadirova, uključujući i zvanične izjave njenih predstavnika.

Tako je 15. septembra 2023. portparol DIU Andrij Jusov izjavio da je Kadirov u izuzetno teškom zdravstvenom stanju.

Dva dana nakon te izjave, na društvenim mrežama se pojavio video snimak Ramzana Kadirova, koji je tada protumačen kao pokušaj da se demantuju navodi o njegovom zdravlju.

Međutim, novi izveštaji su ponovo otvorili pitanje njegove sposobnosti da drži vlast i potencijalne tranzicije vlasti u Čečeniji, zaključuje Pravda.