Moskva: Kijev je u agoniji pa iskaljuje bijes na civilima

Izvor:

Sputnik Srbija

11.01.2026

15:58

Москва: Кијев је у агонији па искаљује бијес на цивилима
Foto: pexels/Lubov Tandit

Najnoviji napad Ukrajine na Voronješku oblast i druge ruske oblasti pokazuje agoniju Kijeva, koji iskaljuje svoj bijes na civilima zbog neuspjeha na bojnom polju, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

„Svi organizatori i počinioci ovog i drugih zločina snosiće neizbežnu kaznu“, naglasila je Zaharova, komentarišući napad ukrajinskih dronova na Voronjež i druge delove Rusije.

Ona je navela da se Rusija nada nepristrasnoj proceni napada Ukrajine na Voronješku oblast i druge ruske regione od strane odgovarajućih međunarodnih organizacija, čije ćutanje u ovom kontekstu predstavlja saučesništvo u postupcima Kijeva.

Евро

Svijet

Njemačka daje 2.500 evra ovim građanima: Evo ko ima pravo na novac u 2026. godini

„Nadamo se da će relevantna međunarodna tijela pružiti nepristrasnu procjenu zločinačkih dijela ukrajinskih neonacista. Ćutanje kao odgovor na neobuzdano varvarstvo kijevskog režima čini ih saučesnicima njegovih krvavih djela“, istakla je Zaharova.

Zaharova je podsjetila da su u subotu ukrajinski dronovi napali Voronješku, Kursku, Brjansku i Belgorodsku oblast Rusije. Pozivajući se na podatke ruskog Ministarstva odbrane, ona je napomenula da je lansirano ukupno 33 drona i da je glavni napad bio na stambena područja Voronježa. Jedna građanka je nakon napada preminula na intenzivnoj njezi, a najmanje tri osobe su ranjene.

(sputnik srbija)

Moskva

Marija Zaharova

Kijev

Ukrajina

