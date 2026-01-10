Logo
Medvedev i Nakašima finalisti ATP turnira u Brizbejnu

Izvor:

Tanjug

10.01.2026

12:29

Danil Medvedev US Open
Foto: Tanjug/AP

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale ATP turnira u Brizbejnu, pošto je danas u polufinalu pobijedio Amerikanca Aleksa Mikelsena rezultatom 6:4, 6:2.

Meč je trajao sat i 44 minuta. Medvedev je 13. teniser svijeta, dok je Mikelsen 37. na ATP listi.

Mikelsen je poveo 2:0 u prvom setu, a zatim je Medvedev napravio preokret i uz dva brejka osvojio prvi set.

Ruski teniser je u drugom setu dva puta oduzeo servis protivniku i tako došao do plasmana u finale turnira.

турска војска

Svijet

Novi vojni pakt koji plaši svijet

Plasman u finale Brizbejna izborio je i Amerikanac Brendon Nakašima, koji je savladao sunarodnika Aleksandra Kovačevića sa 7:6 (7:4), 6:4.

ATP turnir u Brizbejnu se igra za nagradni fond od 800.045 dolara.

