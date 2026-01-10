Netačni navodi Crnatka, na Dan Republike nije naplaćivana putarina

Iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" odbacuju tvrdnje šefa Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igora Crnatka da mu je 9. januara naplaćena putarina na auto-putevima.

"Detaljnim uvidom u sistem naplate putarine, utvrđeno je da 9. januara nije naplaćena nijedna KM na ime putarine, a sve u skladu sa odlukom Uprave preduzeća da simboličnim podizanjem rampi na svim naplatnim stanicama da doprinos svečanom obilježavanju Dana Republike", saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

U saopštenju se dodaje da su Crnatkove tvrdnje tek jedan u nizu spinova i pokušaja podmetanja i klevete preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" i svih zaposlenih, prvenstveno ljudi koji rade u Odjeljenju za naplatu putarine.

Preduzeće "Autoputevi Srpske" traži od Crnatka da ukloni netačnu objavu sa društvene mreže "Iks" i da se javno izvini zbog pokušaja obmane javnosti.

Što bi rekao Dodik, ovi iz Autoputeva RS, na čelu sa Viškovićem, su "ciganija poprilična".

Cijeli region prenio vijest da će putarina danas biti besplatna, a evo u 22.59, na ulazu kod Doboja, već su to ukinuli.

Platićemo sa zadovoljstvom, ali to se tako ne radi.

Neozbiljno. — Igor Crnadak (@evropskaSrpska) January 9, 2026

U saopštenju se podsjeća da je u detaljnom uputstvu za rad naplatnih stanica tokom 9. januara ove, kao i prethodnih godina, jasno naznačen postupak podizanja rampi i gašenja sistema naplate, a precizno je naveden i postupak vraćanja sistema u rad, odnosno spuštanje rampi i početak naplate.

"Spuštanje ulaznih rampi treba da bude 9. januara 2026. godine u 22.30 časova. U 23.59 časova spuštamo i izlazne rampe, te naplata kreće normalnim radom, kao i do sada", navedeno je u uputstvu koje je proslijeđeno svim naplatnim stanicama.

Iz "Autoputeva Srpske" ukazuju da je prva naplaćena putarina evidentirana 10. januara u 00.01 časova.

Crnadak tvrdi da je na auto-put ušao kod Doboja u 22.59 časova, te da je u tom trenutku, kako navodi, bila "ukinuta" odluka o slobodnom prolazu na svim naplatnim stanicama povodom Dana Republike.