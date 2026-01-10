Logo
3.000 radnika ostaje bez posla? Njemački lanac supermarketa ulazi u stečaj

Izvor:

Feniks magazin

10.01.2026

11:50

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Porodična firma "Feberbeg Lebensmittel" našla se u finansijskim poteškoćama.

Stručnjaci bi sada trebalo da pomognu u spasavanju lanca sa više od 70 prodavnica, prenosi Feniks magazin.

Prema zvaničnim informacijama, supermarket "Feneberg" podnio je Opštinskom sudu u Kemptenu zahtjev za takozvani "zaštitni postupak" (Schutzschirmverfahren).

"Cilj je da se kompanija ekonomski reorganizuje na održiv način uz nastavak redovnog poslovanja", saopštila je kompanija "Feneberg Lebensmittel", članica Edeka grupe.

Sve prodavnice će ostati otvorene.

"Feneberg" upravlja sa više od 70 prodajnih mjesta u južnoj Nemačkoj i austrijskom Klejnvalsertalu, uglavnom u regionima Algaja i Bodenz. Kompanija zapošljava oko 3.000 radnika i ostvaruje godišnji prihod od preko 500 miliona evra.

Feneberg u stečaju: stručnjaci pomažu porodici

Zaštitni postupak u njemačkom stečajnom pravu omogućava preduzećima koja se suočavaju sa finansijskim problemima, ali još nisu insolventna, da sprovedu sanaciju. Porodica Feneberg je u upravu uključila Stephana Leibolda, koji je ranije već radio na rješeavanju problema u jednoj od Fenebergovih firmi.

"U posljednjim godinama u Fenebergu je pokrenuto mnogo inicijativa, ali nisu sve dosledno sprovedene do kraja", izjavio je Leibold.

Stručnjaci advokatske firme "Grub Brugger" iz Štutgarta takođe učestvuju u sanaciji, koja je planirana da se završi tokom 2026. godine.

