Velika akcija hapšenja u Beogradu: U kolima prevozio kilogram i po droge

Izvor:

Kurir

10.01.2026

11:33

Велика акција хапшења у Београду: У колима превозио килограм и по дроге
Foto: Tanjug

Policija je u Beogradu uhapsila muškarca u čijem je automobilu pronađen kilogram i po droge, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, lisice na ruke stavljene su D. S. i njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako Kurir saznaje, u automobilu D. S , koji nema dosije, pronađeno je oko 700 grama kokaina i 800 grama marihuane.

