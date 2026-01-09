Logo
Devet uhapšenih na graničnom prelazu BiH

09.01.2026

12:27

Илустрација
Foto: ATV

Pripadnici Granične policije BiH u posljednjih sedam dana uhapsili su devet lica, nakon provjera na graničnim prelazima BiH.

U Orašju je juče uhapšen državljanin BiH i Njemačke čiji su inicijali Z.K. (55), jer je graničnim provjerama utvrđeno da je Policijska uprava Bijeljina raspisala potragu za njim zbog krivičnog djela ugrožavanje bezbjednosti.

U Orašju je 3. januara slobode lišen N.B. (35) pošto je prilikom izlaska iz BiH utvrđeno da ga Osnovni sud u Zvorniku potražuje radi izdržavanja kazne zatvora.

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH Aerodrom Tuzla juče su na letu iz Bazela uhapsili A.M. (25), jer je provjerama utvrđeno da je MUP Kantona Sarajevo raspisao potragu za njim zbog krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari.

Istog dana lišena je slobode A.I. (41) prilikom izlaska iz BiH na prelazu Metaljka.

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH Hum utvrdili su tokom provjera da Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona potražuje ovu državljanku BiH zbog krivičnog djela prevara.

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH Bijeljina 7. januara lišili su slobode S.V. (25) nakon što je ustanovljeno da ga Opštinski sud u Cazinu potražuje zbog krađe.

Istog dana, prilikom ulaska u BiH, na prelazu Gradiška uhapšena je S.J. (25), jer je utvrđeno da je Osnovni sud u Banjaluci potražuje zbog krivičnog djela utaja.

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo 5. januara, na letu iz Stokholma, lišen je slobode D.B. (40), pošto je utvrđeno da Opštinski sud u Sarajevu potražuje ovog državljanina Švedske zbog krivičnog djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Dan ranije, na prelazu Karakaj, uhapšen je Ž.K. (67) jer je ustanovljeno da ga Osnovni sud u Zvorniku potražuje radi izdržavanja kazne zatvora.

Prilikom izlaska iz BiH na prelazu Donji Svilaj 2. januara lišena je slobode R.P. /30/, državljanka BiH i Hrvatske, jer je utvrđeno da je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisao potragu za njom zbog krivičnog djela oduzimanje djeteta ili maloljetnika.

Sva uhapšena lica predata su nadležnim organima, saopšteno je danas iz Granične policije BiH.

