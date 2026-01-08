Logo
Nekoliko dječaka završilo u bolnici zbog petardi

08.01.2026

15:33

Неколико дјечака завршило у болници због петарди
Sedam dječaka s teškim povredama šaka zadobijenim eksplozijom petardi hospitalizovano je u periodu od novogodišnje noći do srijede naveče u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, dok je isti broj dječaka zbrinut ambulantno, izjavio je pomoćnik upravnika Klinike za dječiju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju Dragoljub Živanović.

Prema njegovim riječima, sva djeca primljena na bolničko liječenje imaju ozbiljne povrede jedne ili obje šake, a kod pojedinih su prsti nepovratno izgubljeni. Sve povrede nastale su kao posljedica eksplozije petarde u ruci, prenosi Beta.

Каја Калас

Svijet

Šta će EU uraditi ako SAD preuzme Grenland? Oglasila se Kaja Kalas

Živanović je istakao da je, uprkos višekratnim apelima ljekara da se djeci ne kupuju petarde, ove godine zabilježen veći broj povrijeđene djece nego prethodnih godina. Dodao je da su dječaci koji su povrijeđeni u dobi od devet do 17 godina.

