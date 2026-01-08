Nekoliko dječaka završilo u bolnici zbog petardi

08.01.2026
15:33
Komentari:0
Sedam dječaka s teškim povredama šaka zadobijenim eksplozijom petardi hospitalizovano je u periodu od novogodišnje noći do srijede naveče u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, dok je isti broj dječaka zbrinut ambulantno, izjavio je pomoćnik upravnika Klinike za dječiju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju Dragoljub Živanović.
Prema njegovim riječima, sva djeca primljena na bolničko liječenje imaju ozbiljne povrede jedne ili obje šake, a kod pojedinih su prsti nepovratno izgubljeni. Sve povrede nastale su kao posljedica eksplozije petarde u ruci, prenosi Beta.
Svijet
Šta će EU uraditi ako SAD preuzme Grenland? Oglasila se Kaja Kalas
Živanović je istakao da je, uprkos višekratnim apelima ljekara da se djeci ne kupuju petarde, ove godine zabilježen veći broj povrijeđene djece nego prethodnih godina. Dodao je da su dječaci koji su povrijeđeni u dobi od devet do 17 godina.
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
17
27
17
24
17
21
17
04
17
04
Trenutno na programu