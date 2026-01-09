Logo
Savić: Raditi na tome da mlađe generacije nastave obilježavati 9. januar

Izvor:

SRNA

09.01.2026

21:43

Савић: Радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати 9. јануар
Foto: SRNA

Mnogi životi su položeni za Republiku Srpsku i mora se raditi na tome da mlađe generacije nastave obilježavati Dan Republike, rekao je načelnik opštine Milići Marko Savić.

Savić je podsjetio da je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja opštine Milići poginuo 231 borac i 31 civil i da njihova žrtva treba da bude opomena da se jedinstveno moraju boriti za očuvanje Republike.

On je ocijenio da je Dan Republike najvažniji događaj u Srpskoj. Tim povodom je danas u Milićima položeno cvijeće na Centralno spomen-obilježje, organizovana priredba u Domu rudara, a potom upriličen vatromet i narodno veselje.

Obilježavanju su prisustvovali predstavnici opštine Milići, Boračke organizacije, demobilisani borci, porodice poginulih boraca, vršilac dužnosti direktora "Autoputeva" Republike Srpske Radovan Višković, te mnogobrojni građani.

Organizator svečanosti obilježavanja je opština Milić.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Tagovi:

Republika Srpska

9 januar

Marko Savić

