Na najvećoj pustinji na svijetu temperatura -62°C: Nema stalnih stanovnika, a minus može da bude još veći

Kada se pomene riječ "pustinja", prva asocijacija su vrućina i beskrajni pijesak, sa temperaturama koje često prelaze 50 stepeni. Najpoznatija je Sahara. Međutim, najveća pustinja na svijetu zapravo nije pješčana – to je Antarktik.

Pustinja prekrivena ledom i snijegom

Ovaj kontinent je u potpunosti prekriven vječitim snijegom i slojevima leda koji se mjere u kilometrima. Iako hladan, Antarktik je pustinja u pravom smislu riječi, jer količina padavina koja se ovdje zabilježi je izuzetno mala. Na nekim mjestima unutrašnjosti kontinenta padne manje snijega nego što padne kiše u Sahari, dok je prosječna godišnja količina padavina manja od 30 mm po kvadratnom metru – što je ekvivalent jednog jačeg ljetnjeg pljuska u Beogradu.

Temperature i ekstremni uslovi

Ekstremno niske temperature prate i orkanski vjetrovi. Zimi se termometar spušta između -70 i -50°C, a najniža zabilježena temperatura dostigla je -89°C. Ljeti, unutrašnjost kontinenta je i dalje ledena, sa temperaturama od -30 do -20°C, dok na obalnim područjima temperatura ljeti može da pređe i 0°C.

Jedan snimak naučnika iz istraživačke baze pokazuje ekstremne uslove: kada su otvorili vrata svog boravka, orkanski vjetar je sa -62°C dodatno pojačao osjećaj hladnoće.

Bez stalnih stanovnika

Antarktik nema stalne stanovnike. Kontinent je dom za naučnike koji borave u istraživačkim stanicama i proučavaju ekstremne uslove, klimu i životnu sredinu ovog ledenog kontinenta.

