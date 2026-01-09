Banjalučani u problemu: Kiša i snijeg napravili haos, niko ne reaguje

Snijeg koji nije očišćen prethodnih dana i kiša koja od poslijepodne pada u Banjaluci, stvara velike probleme brojnim građanima grada na Vrbasu.

Kako nam javljaju čitaoci ATV portala, slivnici su još zatrpani snijegom, pa se velika količina vode zadržava na ulicama.

Kako su nam rekli, posebno je kritično u ulici Novaka Pivaševića, na čijem početku zbog količine vode nije moguće proći ni pješke, a ni automobilom.

Kako su nam rekli mještani tog naselja, oni su za Badnji dan i Božić pozivali nadležna komunalna preduzeća da očiste ulicu, kao jednu od prioritetnih, ali kako kažu, to se nije desilo.

Čitateljka našeg portala nam je rekla da se i večeras dežurnoj Komunalnoj policiji prijavila ovaj slučaj.

"Rekli su mi da večeras ništa ne mogu da urade, te da sutra pozovemo nadležno odjeljenje u GP", kaže ona za ATV.