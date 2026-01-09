Logo
Large banner

Banjalučani u problemu: Kiša i snijeg napravili haos, niko ne reaguje

Izvor:

ATV

09.01.2026

20:53

Komentari:

0
Бањалучани у проблему: Киша и снијег направили хаос, нико не реагује
Foto: ATV

Snijeg koji nije očišćen prethodnih dana i kiša koja od poslijepodne pada u Banjaluci, stvara velike probleme brojnim građanima grada na Vrbasu.

Kako nam javljaju čitaoci ATV portala, slivnici su još zatrpani snijegom, pa se velika količina vode zadržava na ulicama.

kisa-snijeg

Društvo

OPREZ: Pada kiša, najavljen minus u toku noći

Kako su nam rekli, posebno je kritično u ulici Novaka Pivaševića, na čijem početku zbog količine vode nije moguće proći ni pješke, a ni automobilom.

Kako su nam rekli mještani tog naselja, oni su za Badnji dan i Božić pozivali nadležna komunalna preduzeća da očiste ulicu, kao jednu od prioritetnih, ali kako kažu, to se nije desilo.

Čitateljka našeg portala nam je rekla da se i večeras dežurnoj Komunalnoj policiji prijavila ovaj slučaj.

"Rekli su mi da večeras ništa ne mogu da urade, te da sutra pozovemo nadležno odjeljenje u GP", kaže ona za ATV.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Kiša

nevrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Политичарка погођена експлозивном направом

Društvo

Političarka pogođena eksplozivnom napravom

45 min

0
Дрон у лету

Svijet

Revolucionarni iskorak: Ruski stručnjaci prvi put upravljali daljinski dronovima iznad Antarktika

59 min

0
Потпуно уништен рибњак породице Делић

Društvo

Potpuno uništen ribnjak porodice Delić

1 h

0
Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

Svijet

Ko je čovjek koji bi mogao doći na čelo Irana?

1 h

0

Više iz rubrike

Поводом Дана Републике Српске: Арсенић извео скок са Градског моста у Бањалуци

Banja Luka

Povodom Dana Republike Srpske: Arsenić izveo skok sa Gradskog mosta u Banjaluci

2 h

1
Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

Banja Luka

Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju povodom krsne slave i Dana Republike

11 h

1
Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица

Banja Luka

Izmjena režima saobraćaja u više banjalučkih ulica

13 h

0
Глигорић: Помогли смо уређење простора гдје ће се одржати свечани дефиле

Banja Luka

Gligorić: Pomogli smo uređenje prostora gdje će se održati svečani defile

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

21

02

Žalgiris razbio Zvezdu u Kaunasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner