Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju povodom krsne slave i Dana Republike

U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci počela je Sveta arhijerejska liturgija, povodom Dana Republike Srpske - 9. januara, koju služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja i sveštanstva Srpske pravoslavne crkve. Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Liturgija, Hram Hrista Spasitelja

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.