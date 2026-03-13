Konferencija "Humanost spaja, a ne razdvaja" 5. aprila u Domu omladine

U Domu omladine Banjaluka u nedjelju, 5. aprila, biće održana prva humanitarno-edukativna konferencija pod nazivom „Humanost spaja, a ne razdvaja“.

Program počinje u 12 časova, kada će ispred Doma omladine biti otvoren humanitarni sajam, dok će se u samom objektu paralelno održavati edukativna konferencija i različiti sadržaji za posjetioce.

Poseban program za najmlađe

Prvi dio programa biće posvećen djeci kroz edukativne i kreativne aktivnosti, sa ciljem da se kod najmlađih razvijaju vrijednosti empatije, odgovornosti i humanosti. Ovaj dio događaja biće završen humanitarnom tombolom.

Tokom dana očekuje se okupljanje građana, organizacija i institucija koje žele podržati humanitarnu inicijativu i poslati poruku zajedništva.

Centralni program i humanitarna licitacija

Centralni dio programa počinje u 17 časova, kada je planiran svečani program uz humanitarnu licitaciju.

Sav prihod prikupljen tokom događaja biće usmjeren za nastavak liječenja sugrađanina Sergeja, kojem je u ovom trenutku potrebna podrška zajednice.

- Želja nam je da kroz ovaj događaj pokažemo koliko solidarnost i humanost mogu povezati ljude. Vjerujemo da naš grad ima veliko srce i da zajedno možemo učiniti mnogo za one kojima je pomoć najpotrebnija - izjavila je Darija Paspalj, jedan od organizatora.

Poruka solidarnosti

Prema njenim riječima, konferencija nosi snažnu poruku da humanost treba da bude iznad svih razlika.

- Ovo je prilika da se okupimo, podržimo jedni druge i pošaljemo poruku da Banjaluka stoji uz svoje sugrađane kada je najteže - poručila je Paspalj.

Organizatori su pozvali sve građane da svojim dolaskom podrže ovu humanitarnu inicijativu i pokažu solidarnost.