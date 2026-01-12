Direktorica škole u Prijedoru osumnjičena za pronevjeru novca iz blagajne

Izvor:
ATV
12.01.2026
09:31
Komentari:6
Prijedorska policija podnijela je izvještaj tužilaštvu protiv direktorice Osnovne škole Dositej Obradović Dubravke Rađenović zbog sumnje da je uzimala novac iz blagajne koji nije opravdala.
Policija je tereti za krivična djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ i „Pronevjera“.
"Navedeno lice se tereti da je tokom 2024. i 2025. godine kao direktor javne ustanove u Prijedoru iskoristilo službeni položaj i protivpravno prisvojilo novac iz blagajne, čime je oštetilo javnu ustanovu za određeni novčani iznos", saopšteno je iz policije.
