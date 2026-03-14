Tramp: Šaljemo ratne brodove!

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će više zemalja, zajedno sa Sjedinjenim Državama, poslati ratne brodove kako bi osigurali da Ormuški moreuz ostane otvoren za plovidbu.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da će države pogođene iranskim pokušajem zatvaranja tog važnog pomorskog prolaza poslati svoje brodove u regiju.

"Mnogo zemalja, posebno onih koje bi bile pogođene pokušajem Irana da zatvori Hormuški tjesnac, poslaće ratne brodove zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi tjesnac ostao otvoren i siguran", napisao je Tramp.

Spomenuo Kinu, Japan i evropske zemlje

On je izrazio očekivanje da će se operaciji pridružiti i druge velike države.

"Vjerovatno će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge zemlje poslati brodove u to područje kako Ormuški moreuz više ne bi bio pod prijetnjom", napisao je.

U objavi je utvrdio i da su Sjedinjene Države uništile iranske vojne kapacitete.

"Već smo uništili 100 posto iranskih vojnih kapaciteta", naveo je Tramp, dodajući da bi Iran i dalje mogao pokušati poslati dronove, mine ili projektile u to područje.

Najavio napade na iranske brodove

Poručio je da će američke snage nastaviti vojne operacije.

"U međuvremenu će Sjedinjene Države bombardovati obalu i nastaviti potapati iranske brodove i čamce", napisao je.

Dodao je da će, "na ovaj ili onaj način", Ormuški moreuz uskoro biti "otvoren, siguran i slobodan".