Ubijen Aleksej Beljaev, visokorangirani zvaničnik Kremlja

Aleksej Beljaev, visokorangirani zvaničnik Kremlja zadužen za cenzuru interneta, uboden je u grudi i preminuo na licu mjesta u dobro obezbijeđenoj zgradi nedaleko od Kremlja.

Zločin se dogodio 19. januara, a vijest je objavio britanski "The Mirror", navodeći da je Beljaev ubijen ispred svoje kancelarije.

Beljaev je bio viši zvaničnik u Roskomnadzoru, agenciji koja stoji iza režima represije na internetu koji sprovodi Moskva, a odnosi se na blokiranje sajtova, ograničavanje internet saobraćaja i sprovođenje onlajn cenzure širom zemlje.

Kao zamjenik šefa Od‌jeljenja za kontrolu i nadzor komunikacija, posebno je bio odgovoran za ometanje rada sajtova, uključujući društvene mreže, i usporavanje mreža kao što su X ili YouTube, kao i drugih zapadnih platformi.

Incident se dogodio u sjedištu agencije, samo nekoliko minuta od Kremlja, na ulazu u glavnu zgradu Roskomnadzora. Zločin je izvršio 16-godišnji tinejdžer. D‌ječak je navodno već prošlog mjeseca, u decembru, šetao hodnicima i zgradom, a izgleda da je u trenutku incidenta bio u blizini ulaza sa nožem.

Misteriozno, ruske vlasti nisu javno potvrdile smrt. Ubistvo je, prema lokalnim izvještajima, praktično "nestalo" iz javnog prostora, u čemu se vidi potpuni medijski mrak navodno naređen od strane Federalne službe bezbjednosti (FSB), nasljednice zloglasne KGB.

Prema ruskom istraživačkom Telegram kanalu, "VČK-OGPU", koji ima veze sa bezbjednosnim službama, tinejdžer ubo Beljajeva u grudi, ubivši ga na licu mjesta.

Državni istražitelji vjeruju da je d‌ječak prezirao agenciju zbog njene cenzorske uloge i da je ned‌jeljama planirao napad.

Takođe se tvrdi da je pokrenut krivični postupak u vezi sa najtežom optužbom za ubistvo, koja obuhvata ubistva motivisana političkom ili ideološkom mržnjom. Ipak, ne postoji javni sudski zapis o slučaju.

Vjeruje se da je incident izašao na vid‌jelo tek kada je d‌ječakova majka objavila na internetu post u očajničkoj potrazi za advokatom nakon što je njen sin pritvoren zbog sumnje na ubistvo. Njena objava je kasnije obrisana.

Takođe se kaže da je škola tinejdžera potvrdila da je prestao da pohađa školu ubrzo nakon 19. januara. Izgleda da je FSB zakopao i cenzurisao incident, potpuno "klasifikujući slučaj".

Jedina druga indikacija da je Beljajev preminuo odnosi se na njegovu ličnu kartu i poreski broj, koji su poništeni 19. januara, što se obično dešava kada se smrt zvanično registruje.

Nezavisni novinski portal "Meduza" izvještava da je državnim i provladinim medijima naloženo da ne objavljuju ništa o Beljajevu na dan njegove smrti.

Drugi medij, "Važne priče", potvrdio je da je Beljaev radio u zgradi Roskomnadzora u Kitaj-gorodu, ali takođe nije uspio da pronađe nikakav trag o krivičnom postupku ili hapšenju u vezi sa smrću na veb-sajtovima moskovskih sudova.

Ovo dolazi nakon što je Beljaev dobio zvaničnu pohvalu od predsjednika Putina za pomoć u obezbjeđivanju komunikacija tokom izbora 2017. godine.

Navodno je radio kao taksista pored svoje visoke pozicije, jer njegova plata od oko 1.600 evra mjesečno nije bila dovoljna za preživljavanje u Moskvi. Ruske vlasti su odbile da komentarišu, prenosi b.92.