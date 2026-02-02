Riješena misterija Bermudskog trougla?

Nova teorija bi konačno mogla da objasni zašto se Bermudski trougao dugo povezuje sa misterioznim nestancima brodova i aviona.

Istraživači već dugo sugerišu da su neobični uslovi okoline, poput rijetkih kombinacija oslobađanja metana sa okeanskog dna, mogli privremeno da poremete plovnost i motore.

Prema Ronaldu Kaperu iz časopisa What If Science, fenomen je možda bio aktivan u prošlosti, ali je od tada nestao, što bi moglo da objasni zašto su incidenti u tom području smanjeni posljednjih decenija, piše Dejli mejl.

Ova teorija ne uključuje vanzemaljce, portale ili kletve, već prirodne sile koje bi mogle nakratko da stvore opasne uslove.

Neki naučnici spekulišu da je Bermudski trougao možda nekada bio sklon misterioznim nesrećama i nestancima brodova i aviona zbog ovih jedinstvenih uslova. Ako je tačno, ovo bi moglo da riješi vjekovne spekulacije, a da mistika regiona ostane netaknuta.

Iako novo objašnjenje privlači pažnju na forumima i društvenim mrežama, stručnjaci upozoravaju da su dokazi i dalje ograničeni. Obalska straža SAD je naglasila da ne postoji prepoznata geografska opasnost i da su mnogi incidenti možda preuveličani ili pogrešno prijavljeni.

Erupcije metana

Bermudski trougao je labavo definisan region površine otprilike milion i 300.000 kvadratnih kilometara u zapadnom dijelu sjevernog Atlantskog okeana. Obično se opisuje kao trouglasto područje koje povezuje tri tačke: Majami na Floridi, ostrvo Bermuda i San Huan u Portoriku.

Studija sugeriše da su erupcije metana sa morskog dna najvjerovatnije objašnjenje za iznenadna potonuća brodova ili kvarove motora u tom području. Ova ispuštanja gasa mogla su da smanje gustinu vode, uzrokujući gubitak plovnosti brodova, a možda su čak uticala i na male avione koji lete nisko iznad okeana.

Kaper je primijetio da se slične opasnosti od metana javljaju i na drugim mjestima, ali ako je Bermudski trougao doživio privremeno „aktivno polje“, to bi moglo da objasni grupu nestanaka prijavljenih tokom određenih perioda.

„Više spekulacija sugeriše nešto još čudnije: da je Trougao nakratko bio pogođen nepoznatim prirodnim fenomenom koji više ne postoji“, napisao je za What If Science, obrazovni veb-sajt koji istražuje složene naučne teorije, fiziku i istoriju primjenjujući ih na apsurdne ili hipotetičke scenarije.

„Nisu u pitanju vanzemaljci niti portali u druge svjetove, već rijetke kombinacije sila iz životne sredine.“