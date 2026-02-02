Logo
Helez: Laž je da supruge Nikšića i Dizdara idu o trošku BiH u Saudijsku Arabiju

02.02.2026

22:46

Хелез: Лаж је да супруге Никшића и Диздара иду о трошку БиХ у Саудијску Арабију

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara i ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez reagovao je na pisanje portala Istraga.ba, u kojem je navedeno da bi proširena bh. delegacija, uključujući i supruge pojedinih zvaničnika, trebala boraviti u Saudijskoj Arabiji povodom posjete Globalnom sajmu odbrane u Rijadu, o trošku države.

Njihove tvrdnje o navodnom putovanju u Saudijsku Arabiju Nadije Nikšić i Jadranke Dizdar o trošku države nisu samo neistinite – one su bezočna izmišljotina, konstruisana s ciljem diskreditacije i političkog obračuna.

Ovo nije greška niti pogrešna informacija, već namjerna i svjesna laž. Avdić obmanjuje javnost računajući da će buka, senzacionalizam i podmetanja prikriti činjenice.

A činjenice su jasne i neoborive: delegacija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine boravi u Saudijskoj Arabiji o kompletnom trošku domaćina koji su uputili zvaničan poziv, dok su troškovi delegacije Vlade Federacije BiH jasno definisani i snose ih Vlada FBiH i lično učesnici. Sve je dokumentovano, provjerljivo i transparentno.

Tag:

Zukan Helez

