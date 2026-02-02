Logo
Čović: Potrebno je revidirati neke stvari u Dejtonskom sporazumu

Izvor:

RTRS

02.02.2026

17:51

Komentari:

2
Човић: Потребно је ревидирати неке ствари у Дејтонском споразуму
Foto: ATV

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao je da je "apsolutno" vrijeme da se krene sa razgovorima o promjeni Ustava BiH.

Istakao je da su predstavnici HDZ-a BiH imali sastanke i da se o tome razgovora u Strazburu, ali i u američkom Stejt departmentu.

"Vi ste mogli pratiti da smo imali zajednički sastanak s otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH, gdje su sve ove teme tu bile", naveo je Čović na konferenciji za novinare.

Čović je najavio da se do kraja ovog mjeseca i početkom marta može očekivati da će delegacija HDZ-a prvo otputovati u Brisel, a zatim i u Vašington.

"Na iste teme, dakle Ustav, mir i stabilnost, legitimno predstavljanje i rad na projektima da se to desi", naveo je Čović, prenose federalni mediji.

Upitan da li je vrijeme za promjenu Ustava i Dejtona, Čović je rekao "apsolutno".

"Dakle moramo neke stvari revidirati. A što se tiče SAD, upravo idemo na te razgovore, na temu da jasno treba kratkoročno riješiti pitanje Izbornog zakona da se više nikad ne može preglasati hrvatski narod i da imamo dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH i redefinisati ustav BiH. Jasno je da to ne možemo sami uraditi bez podrške najjačih administracija u svijetu. Osjećaj je kod većine da je izvor krize upravo taj", rekao je Čović.

