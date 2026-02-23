Mišić: Povećanjem plata stvoreni uslovi za unapređenje predškolstva

Izvor:
Povećanjem plata za 20 odsto zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka stvoreni su uslovi da se bave drugim bitnim planovima za unapređenje predškolskog obrazovanja, izjavila je danas predsjednik Sindikalne organizacije u toj ustanovi Slađana Mišić.
Mišićeva je istakla da profesionalci poput vaspitača moraju da imaju satisfakciju kroz primanja.
- Svi smo shvatili da struka mora da se vrati na prvu stepenicu. Mi to jesmo - prva stepenica u sistemu obrazovanja najmlađih, jer je to investicija za budućnost - ocijenila je Mišićeva na konferenciji za novinare.
Ona je navela da u ovoj borbi nije izostala podrška roditelja, kada je to bilo najpotrebnije, te da je sada vrijeme za priču o pozitivnim efektima.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić pozvao je ostale lokalne zajednice da shvate probleme predškolskih ustanova i da ih na korektan način riješe sa isplatom već zarađenih plata ali i da ih povećaju.
Istakao je da borbu nastavljaju iznosićemo korektne zahtjeve i da će, prije svega, tražiti poštovanje.
- Sindikat već duži period vodi smislenu, korektnu i kvalitetnu borbu zajedničkim snagama. Morala se skrenuti pažnja na dostojanstvo svih zaposlenih, ne samo Centra, već i na sve druge radnike u obrazovanju i kulturi - istakao je Gnjatić i dodao da su ovi ljudi zaista veliki heroji.
Skupština grada Banjaluka je u petak, 20. februara, na vanrednoj sjednici jednoglasno podržala da nova cijena bude povećana sa 165 KM na 210 KM, kao i da se povećaju plate zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji su odustali od najavljenog štrajka.
