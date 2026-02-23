Logo
Large banner

Mišić: Povećanjem plata stvoreni uslovi za unapređenje predškolstva

Izvor:

SRNA

23.02.2026

12:39

Komentari:

0
Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства
Foto: ATV

Povećanjem plata za 20 odsto zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka stvoreni su uslovi da se bave drugim bitnim planovima za unapređenje predškolskog obrazovanja, izjavila je danas predsjednik Sindikalne organizacije u toj ustanovi Slađana Mišić.

Mišićeva je istakla da profesionalci poput vaspitača moraju da imaju satisfakciju kroz primanja.

- Svi smo shvatili da struka mora da se vrati na prvu stepenicu. Mi to jesmo - prva stepenica u sistemu obrazovanja najmlađih, jer je to investicija za budućnost - ocijenila je Mišićeva na konferenciji za novinare.

Ona je navela da u ovoj borbi nije izostala podrška roditelja, kada je to bilo najpotrebnije, te da je sada vrijeme za priču o pozitivnim efektima.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić pozvao je ostale lokalne zajednice da shvate probleme predškolskih ustanova i da ih na korektan način riješe sa isplatom već zarađenih plata ali i da ih povećaju.

Istakao je da borbu nastavljaju iznosićemo korektne zahtjeve i da će, prije svega, tražiti poštovanje.

- Sindikat već duži period vodi smislenu, korektnu i kvalitetnu borbu zajedničkim snagama. Morala se skrenuti pažnja na dostojanstvo svih zaposlenih, ne samo Centra, već i na sve druge radnike u obrazovanju i kulturi - istakao je Gnjatić i dodao da su ovi ljudi zaista veliki heroji.

Skupština grada Banjaluka je u petak, 20. februara, na vanrednoj sjednici jednoglasno podržala da nova cijena bude povećana sa 165 KM na 210 KM, kao i da se povećaju plate zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji su odustali od najavljenog štrajka.

Podijeli:

Tagovi :

Slađana Mišić

Dragan Gnjatić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Домаћи дијалог најбоље рјешење отворених питања у БиХ

Republika Srpska

Minić: Domaći dijalog najbolje rješenje otvorenih pitanja u BiH

1 h

0
Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Republika Srpska

Crnadak udario na Stanivukovića: Ko pritišće članove PDP-a?

2 h

0
Значај међународних размјена за постизање бољих ефеката на тржишту рада

Republika Srpska

Značaj međunarodnih razmjena za postizanje boljih efekata na tržištu rada

17 h

0
Ко има право на бенефицирани радни стаж?

Republika Srpska

Ko ima pravo na beneficirani radni staž?

17 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

39

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

12

39

Mišić: Povećanjem plata stvoreni uslovi za unapređenje predškolstva

12

33

Zaharova o vezi Endrua sa Epstinom: U Britaniji vlada "cirkus nakaza"

12

30

Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

12

24

Bura u Barseloni: Laporta optužen za pranje novca, oglasio se i klub

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner