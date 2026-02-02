Zatražiti hitna i konkretna rješenja za problem otimanja srpske imovine

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da se u Federaciji BiH /FBiH/ odmah mora prestati sa praksom knjiženja imovine Srpske pravoslavne crkve na BiH i da će o tom problemu informisati sve nadležne institucije i zatražiti hitna konkretna rješenja.

Košarac je danas u Trebinju o tom problemu razgovarao sa mitropolitom zahumsko-hercegovačkim i primorskim Dimitrijem i poručio da se mora zaustaviti i spriječiti otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve.

"Institucije Srpske već su preduzele konkretne korake i naš zadatak je da damo doprinos njihovim naporima da se ovaj problem riješi", napisao je Košarac na Instagramu.

On je podsjetio na sve učestalije, brutalne napade na srpske povratnike u FBiH, kao i na pravoslavne svetinje.

"Sada žele da otmu imovinu! Nećemo dozvoliti da otimaju naše svetinje, naše hramove, kapele i groblja!", rekao je Košarac.

Košarac je istakao da je Srpska pravoslavna crkva najznačajniji dio srpskog nacionalnog identiteta.

"Čvrsto i neupitno smo opredijeljeni da spriječimo sve manipulacije i perfidne pokušaje otimačine imovine Srpske pravoslavne crkve i naših svetinja", rekao je Košarac.