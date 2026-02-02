Logo
Large banner

Bošnjački vještaci "oslobađaju" Dudakovića: Nije "sposoban" za suđene za zločine nad Srbima

Izvor:

SRNA

02.02.2026

16:12

Komentari:

3
Бошњачки вјештаци "ослобађају" Дудаковића: Није "способан" за суђене за злочине над Србима

Vještaci medicinske struke saglasni su da bivši komandant Petog korpusa takozvane Armije BiH Atif Dudaković nije sposoban za suđenje za zločine počinjene nad srpskim narodom u Krajini.

Nalaze je danas predstavio tim vještaka medicinske struke iz Tuzle na statusnoj konferenciji Suda BiH.

Specijalista radioterapije i onkologije Hasan Osmić rekao je da bi fizički bilo veoma rizično za Dudakovića, koji se trenutno nalazi na banjskom liječenju, da prisustvuje sudskom procesu.

Neurpsihijatar Rusmir Softić tvrdio je da Dudaković nije sposoban aktivno učestvovati u postupku niti u pripremanju odbrane.

Oni su zajedno sa internistom kardiologom Larisom Dizdarević Hudić predstavili nalaze nakon što su 25. decembra prošle godine obavili pregled optuženog Dudakovića.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Željka Marenić dala je rok od sedam dana Tužilaštvu i odbrani da se pismeno izjasne o nalazima vještaka nakon čega će biti donesena odluka.

Dudakoviću se sudi za zločine počinjene nad srpskim borcima i civilima na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta.

Pored njega optuženi su i pripadnici Petog korpusa Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.

Podijeli:

Tagovi:

Atif Dudaković

Suđenje

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Двоструки аршини: Додик из операционе сале у судницу, Дудаковић на неограниченом боловању

BiH

Dvostruki aršini: Dodik iz operacione sale u sudnicu, Dudaković na neograničenom bolovanju

1 god

0
Свједок испричао да је наишао на мртвог Митра Јевтића

Hronika

Svjedok ispričao da je naišao na mrtvog Mitra Jevtića

1 god

0
Повреде на појединим страдалим Србима указују на оштећења од метака и експлозивних средстава

BiH

Povrede na pojedinim stradalim Srbima ukazuju na oštećenja od metaka i eksplozivnih sredstava

1 god

0
Одржано рочиште Атифу Дудаковићу

BiH

Održano ročište Atifu Dudakoviću

1 god

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

BiH

Još jedna žena iz BiH u Epstajnovim fajlovima: Plaćao joj školarinu, ustupio stan

5 h

0
БиХ погодила два земљотреса за пет минута

BiH

BiH pogodila dva zemljotresa za pet minuta

7 h

0
Земљотрес погодио БиХ

BiH

Zemljotres pogodio BiH

8 h

0
ЦИК: Брисање података са 136 бирачких мјеста за предсједника Српске

BiH

CIK: Brisanje podataka sa 136 biračkih mjesta za predsjednika Srpske

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner