Bošnjački vještaci "oslobađaju" Dudakovića: Nije "sposoban" za suđene za zločine nad Srbima

Vještaci medicinske struke saglasni su da bivši komandant Petog korpusa takozvane Armije BiH Atif Dudaković nije sposoban za suđenje za zločine počinjene nad srpskim narodom u Krajini.

Nalaze je danas predstavio tim vještaka medicinske struke iz Tuzle na statusnoj konferenciji Suda BiH.

Specijalista radioterapije i onkologije Hasan Osmić rekao je da bi fizički bilo veoma rizično za Dudakovića, koji se trenutno nalazi na banjskom liječenju, da prisustvuje sudskom procesu.

Neurpsihijatar Rusmir Softić tvrdio je da Dudaković nije sposoban aktivno učestvovati u postupku niti u pripremanju odbrane.

Oni su zajedno sa internistom kardiologom Larisom Dizdarević Hudić predstavili nalaze nakon što su 25. decembra prošle godine obavili pregled optuženog Dudakovića.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Željka Marenić dala je rok od sedam dana Tužilaštvu i odbrani da se pismeno izjasne o nalazima vještaka nakon čega će biti donesena odluka.

Dudakoviću se sudi za zločine počinjene nad srpskim borcima i civilima na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta.

Pored njega optuženi su i pripadnici Petog korpusa Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.