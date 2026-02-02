Oznaka "vrlo hitno": Helez šalje suprugu Nermina Nikšića u Saudijsku Arabiju

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar odbrane BiH Zukan Helez sa članovima bh. delegacije prisustvovaće trećem izdanju Globalnog sajma odbrane koji će se održati u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, od 8. do 12. februara.

Kako je naznačeno u Odluci pod oznakom „vrlo hitno“ kojom se odobrava ova posjeta, mnogobrojni članovi bh. delegacije koje će sa sobom povesti ministar Helez boraviće u Saudijskoj Arabiji o trošku države punih sedam dana, tačnije od 7. do 13. februara.

Prema dokumentu koji je potpisao Zukan Helez, delegaciju Ministarstva odbrane u Rijadu će, pored Heleza, predvoditi njegov šef kabineta Salko Beba, brigadir Bruno Lukić, šef odsjeka za politiku upravljanja i zaštite vazdušnog prostora, šefica odsjeka za protokolarne aktivnosti Violeta Kuljanin te major Selver Hadžić iz kabineta ministra odbrane, „ujedno i prevodilac ministra“.

Ali, to nije sve. U Odluci se navodi da će u delegaciji Zukana Heleza biti i drugi članovi koji će prisustvovati planiranim sastancima u Rijadu, među kojima su premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH.

A kako bi se spojilo ugodno s korisnim, u Saudijsku Arabiju će zajedno sa ovom delegacijom putovati i Nadija Nikšić, supruga premijera Nikšića, kao i Jadranka Dizdar, supruga ministra Nerina Dizdara.

Službena posjeta Globalnom sajmu odbrane u Rijadu tako će biti iskorištena za višednevni boravak proširene bh. delegacije koja uključuje i supruge visokih zvaničnika. U Odluci nema objašnjenja o ulozi Nadije Nikšić i Jadranke Dizdar, niti odgovora na pitanje po kojem osnovu one postaju dio službenog putovanja koje se finansira iz budžeta. No, čak i u slučaju da njihovo putovanje i boravak u Saudijskoj Arabiji u cijelosti bude plaćeno privatnim sredstvima (u šta opravdano sumnjamo), to ne mijenja suštinu problema.

