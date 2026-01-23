Logo
Nermin Nikšić završio u bolnici

Izvor:

Avaz

23.01.2026

17:17

Premijer FBiH Nermin Nikšić završio je u bolnici zbog upale pluća, a nakon pregleda pušten je kući, potvrđeno je za Avaz.

On je kratko za Avaz rekao da nije u bolnici i da je nakon jučerašnjih pregleda pušten kući.

"Primam terapiju i moram mirovati par dana. Nadam se da ću nakon ned‌jelje i kontrole od poned‌jeljka biti na poslu", kazao je Nikšić za Avaz.

Nermin Nikšić se povlači iz politike

Za ovu informaciju se saznalo nakon što je predsjedavajući Doma naroda PFBiH Tomislav Martinović rekao da Nikšić nije prisutan na sjednici jer se nalazi u bolnici zbog upale pluća.



