ETIAS za građane BiH: Od 2026. godine ulazak u EU košta 20 evra

Građane BiH očekuje ETIAS dozvola za ulazak u EU. Saznajte ko mora platiti 20 evra, kako se prijaviti i kada sistem počinje.

Nakon uvođenja EES sistema, koji je u oktobru prošle godine promijenio način evidentiranja putnika na granicama Evropske unije, građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuje još jedna velika promjena prilikom putovanja u zemlje EU.

Riječ je o ETIAS sistemu (Juropian Travel Informejšn end Autorizejšn Sistem) – elektronskoj dozvoli za putovanje koja će biti obavezna za državljane zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Šengenski prostor, uključujući i BiH.

Kada počinje primjena ETIAS-a?

Iako se kao okvirni rok najčešće spominje 2026. godina, tačan datum početka primjene ETIAS-a još uvijek nije zvanično potvrđen od strane Evropske unije.

Ono što je sigurno jeste da će važeća ETIAS dozvola biti obavezna bez obzira na način putovanja.

Provjera ETIAS-a pri ulasku u EU

Bez obzira da li u Evropsku uniju putujete autobusom, automobilom ili avionom, ETIAS dozvola će se provjeravati na granici.

Putovanje autobusom:

Granični organi će po dolasku na granicu provjeravati da li putnik posjeduje važeću ETIAS dozvolu.

Iz EU upozoravaju da će ulazak bez ETIAS-a biti odbijen.

Autobuske kompanije u početku možda neće provjeravati ETIAS prije ulaska u vozilo, jer će prevoznici imati rok od tri godine da se u potpunosti usklade s novim pravilima.

Putovanje automobilom:

Prilikom prelaska granice, granična policija će provjeravati ETIAS dozvolu.

Važno je naglasiti da svaka osoba u vozilu, uključujući djecu, mora imati sopstvenu, individualnu ETIAS dozvolu.

ETIAS i EES nisu isto

Iako se često spominju zajedno, ETIAS i EES nisu isti sistemi i imaju potpuno različite namjene.

EES (Entri/Egzit Sistem) služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja.

ETIAS je prethodna elektronska autorizacija za putovanje.

Zbog toga ETIAS neće smanjiti gužve na granicama koje bi EES mogao prouzrokovati, iako se ranije nagađalo suprotno.

Koliko košta ETIAS i kako se plaća?

Planirano je da ETIAS podrazumijeva uplatu od 20 evra prije putovanja, kao i online prijavu.

Vrijeme obrade zahtjeva: 24 do 96 sati

Važenje dozvole: tri godine ili do isteka pasoša

Iznos: fiksnih 20 evra

Od plaćanja su izuzeti:

osobe mlađe od 18 godina

osobe starije od 70 godina

Kako izgleda proces prijave?

Prijava i plaćanje će se obavljati isključivo onlajn, putem zvanične ETIAS veb stranice.

Postupak uključuje:

Popunjavanje ETIAS obrasca

Automatsko preusmjeravanje na stranicu za plaćanje

Plaćanje karticom (Viza, MasterKard, Amerikan Ekspres ili debitne kartice)

Važno je napomenuti da ETIAS sistem još uvijek nije aktivan, ali se građanima savjetuje da prate zvanične informacije kako bi na vrijeme izvršili prijavu.