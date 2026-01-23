Logo
Large banner

ETIAS za građane BiH: Od 2026. godine ulazak u EU košta 20 evra

Autor:

Stevan Lulić

23.01.2026

11:25

Komentari:

0
Грађани Босне и Херцеговине на граничном прелазу Европске уније, путници са пасошима чекају контролу уочи увођења ЕТИАС система 2026. године.
Foto: AMS RS

Građane BiH očekuje ETIAS dozvola za ulazak u EU. Saznajte ko mora platiti 20 evra, kako se prijaviti i kada sistem počinje.

Nakon uvođenja EES sistema, koji je u oktobru prošle godine promijenio način evidentiranja putnika na granicama Evropske unije, građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuje još jedna velika promjena prilikom putovanja u zemlje EU.

Riječ je o ETIAS sistemu (Juropian Travel Informejšn end Autorizejšn Sistem) – elektronskoj dozvoli za putovanje koja će biti obavezna za državljane zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Šengenski prostor, uključujući i BiH.

Kada počinje primjena ETIAS-a?

Iako se kao okvirni rok najčešće spominje 2026. godina, tačan datum početka primjene ETIAS-a još uvijek nije zvanično potvrđen od strane Evropske unije.

Ono što je sigurno jeste da će važeća ETIAS dozvola biti obavezna bez obzira na način putovanja.

Provjera ETIAS-a pri ulasku u EU

Bez obzira da li u Evropsku uniju putujete autobusom, automobilom ili avionom, ETIAS dozvola će se provjeravati na granici.

  • Putovanje autobusom:

Granični organi će po dolasku na granicu provjeravati da li putnik posjeduje važeću ETIAS dozvolu.

Iz EU upozoravaju da će ulazak bez ETIAS-a biti odbijen.

Autobuske kompanije u početku možda neće provjeravati ETIAS prije ulaska u vozilo, jer će prevoznici imati rok od tri godine da se u potpunosti usklade s novim pravilima.

  • Putovanje automobilom:

Prilikom prelaska granice, granična policija će provjeravati ETIAS dozvolu.

Važno je naglasiti da svaka osoba u vozilu, uključujući djecu, mora imati sopstvenu, individualnu ETIAS dozvolu.

ETIAS i EES nisu isto

Iako se često spominju zajedno, ETIAS i EES nisu isti sistemi i imaju potpuno različite namjene.

EES (Entri/Egzit Sistem) služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja.

ETIAS je prethodna elektronska autorizacija za putovanje.

Zbog toga ETIAS neće smanjiti gužve na granicama koje bi EES mogao prouzrokovati, iako se ranije nagađalo suprotno.

Koliko košta ETIAS i kako se plaća?

Planirano je da ETIAS podrazumijeva uplatu od 20 evra prije putovanja, kao i online prijavu.

  • Vrijeme obrade zahtjeva: 24 do 96 sati
  • Važenje dozvole: tri godine ili do isteka pasoša
  • Iznos: fiksnih 20 evra

Od plaćanja su izuzeti:

  • osobe mlađe od 18 godina
  • osobe starije od 70 godina

Kako izgleda proces prijave?

Prijava i plaćanje će se obavljati isključivo onlajn, putem zvanične ETIAS veb stranice.

Postupak uključuje:

Popunjavanje ETIAS obrasca

  • Automatsko preusmjeravanje na stranicu za plaćanje
  • Plaćanje karticom (Viza, MasterKard, Amerikan Ekspres ili debitne kartice)

Važno je napomenuti da ETIAS sistem još uvijek nije aktivan, ali se građanima savjetuje da prate zvanične informacije kako bi na vrijeme izvršili prijavu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

ETIAS

BiH

Ulazak u EU 20 evra

Putovanje u EU BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Снијег у Коњицу

BiH

Tražili najkraći put do Sarajeva, zaglavili u snijegu

2 h

0
Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу

BiH

Kvar isključio besplatan telefonski broj za policiju u Glamoču

3 h

0
Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада

BiH

Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi"

14 h

0
Уставни суд БиХ без одлуке о уставности бивше Владе Српске

BiH

Ustavni sud BiH bez odluke o ustavnosti bivše Vlade Srpske

15 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner