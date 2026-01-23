Tražili najkraći put do Sarajeva, zaglavili u snijegu

Automobil u kojem su bili putnici iz Hrvatske navigacija je usmjerila na najkraću rutu od Rujišta do Sarajeva, što ih je dovelo do opasne zimske dionice koja nije sigurna za saobraćaj zbog teških zimskih uslova.

Naime, pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj intervenisali su u četvrtak, 22. januara kada je pomenuti automobil zapeo u snijegu na nekategorisanom putu na relaciji Rujište-Konjic.

Na tom putu su veliki snježni nanosi pa je put neprohodan.

Spasioci su, uz veliki napor i terensko vozilo, uspjeli izvući zaglavljeni automobil i pomoći putnicima.

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači, ne poznajući stanje nekategorisanih puteva, nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnost.