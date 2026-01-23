Logo
Large banner

Tražili najkraći put do Sarajeva, zaglavili u snijegu

23.01.2026

10:11

Komentari:

0
Снијег у Коњицу
Foto: Printscreen/Facebook/Gorska Služba Spašavanja

Automobil u kojem su bili putnici iz Hrvatske navigacija je usmjerila na najkraću rutu od Rujišta do Sarajeva, što ih je dovelo do opasne zimske dionice koja nije sigurna za saobraćaj zbog teških zimskih uslova.

Naime, pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj intervenisali su u četvrtak, 22. januara kada je pomenuti automobil zapeo u snijegu na nekategorisanom putu na relaciji Rujište-Konjic.

Na tom putu su veliki snježni nanosi pa je put neprohodan.

квачило-гас-кочница

Auto-moto

Trik koji otkriva da li vam treba zamjena kvačila

Spasioci su, uz veliki napor i terensko vozilo, uspjeli izvući zaglavljeni automobil i pomoći putnicima.

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači, ne poznajući stanje nekategorisanih puteva, nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnost.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

putnici

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трик који открива да ли вам треба замјена квачила

Auto-moto

Trik koji otkriva da li vam treba zamjena kvačila

2 h

0
Ова бањалучка насеља остају без воде

Banja Luka

Ova banjalučka naselja ostaju bez vode

2 h

0
Хрвата затрпале тоне кукуруза

Region

Hrvata zatrpale tone kukuruza

2 h

0

Više iz rubrike

Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу

BiH

Kvar isključio besplatan telefonski broj za policiju u Glamoču

3 h

0
Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада

BiH

Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi"

14 h

0
Уставни суд БиХ без одлуке о уставности бивше Владе Српске

BiH

Ustavni sud BiH bez odluke o ustavnosti bivše Vlade Srpske

15 h

3
Кошарац се састао са Гинкелом, ево шта је била тема

BiH

Košarac se sastao sa Ginkelom, evo šta je bila tema

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner