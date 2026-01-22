Košarac se sastao sa Ginkelom, evo šta je bila tema

22.01.2026
Sjedinjene Države ostaju posvećene saradnji sa institucijama BiH na jačanju energetske i ekonomske bezbjednosti zemlje, rekao je otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel nakon sastanka sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašom Košaracem.
Ginkel je rekao da SAD ostaju posvećene i stvaranju mogućnosti za američki izvoz i produbljivanje ekonomskih veza sa BiH, te da je na sastanku sa Košarcem razgovarano i o sprovođenju projekta "Južne interkonekcije".
"Projekat gasovoda `Južna interkonekcija` važan je cilj spoljne politike SAD u BiH", navela je američka Ambasada na svom Iks nalogu.
Ginkel je istakao važnost početka pregovora sa Hrvatskom o sporazumu za uvoz američkog gasa preko LNG terminala na Krku, te da je to ključni korak za "Južnu interkonekciju".
