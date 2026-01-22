Makronove naočare od 659 evra srušile su mreže – ali bukvalno

Nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu nosio pilotske naočare za sunce, model Henri Džulien Pacifik S 01, nastala je prava pometnja na mrežama i, generalno na internetu.

Potražnja za informacijama o njegovom "modnom dodatku" dovela je do privremenog pada veb-stranice tog francuskog luksuznog brenda.

Svijet Makron se pred vojnicima pojavio s crvenim i natečenim okom

Iako su naočare, čija je cijena 659 evra, privukle pažnju kao modni detalj, razlog njihovog nošenja bio je medicinske prirode. Predstavnici za medije su za Rojters istakli da je predsjednik Francuske nosio naočare za sunce zbog zdravstvenog problema sa okom.

Svijet A gdje vam je Zelenski? Tramp ga je izbrisao kao Putin koronu

Podijeljene reakcije i fenomen na mrežama

Njegovo neobično pojavljivanje izazvalo je podijeljene reakcije. Dok su jedni komentarisali da Makron izgleda "kul", američki predsjednik Donald Tramp ga je ismijavao.

Svijet Tramp: Gledao sam Makrona s tim predivnim naočalama. Šta se, dođavola, dogodilo?

"Gledao sam ga juče sa tim prelepim naočarima za sunce. Šta se to, dođavola, desilo?", rekao je Tramp obraćajući se učesnicima samita, piše briselski Politiko.