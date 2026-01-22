Skandal u Davosu: Najmoćnija evropska bankarka šokirala sve na svečanoj večeri

Skandal na najvišoj razini u Davosu. Predsjednica Evropske centralne banke Kristin Lagarde demonstrativno je sinoć napustila večeru na Svjetskom ekonomskom forumu.

Lagarde je napustila večeru protestujući protiv američkog ministra trgovine Havarda Lutnika, koji je u svom govoru žestoko omalovažavao Evropu. Na večeri je bilo nekoliko stotina gostiju, šefova država i drugih zvaničnika.

Ekonomija Poskupljuje struje u Brčko distriktu

U svom govoru, Lutnik je iznio vrlo pogrdne primjedbe o Evropi i osvrnuo se na njen opadajući globalni uticaj. Nadalje, prema riječima prisutnih, njegove izjave da bi se svijet trebao više oslanjati na ugljen umjesto na obnovljive izvore energije izazvale su bijes. Ubrzo nakon toga, zvaničnik Evropske centralne banke demonstrativno je napustila dvoranu, objavio je Rojters.

Region Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

Jedan je učesnik opisao atmosferu za Fajnenšl tajms kao "napetu", dok ju je drugi opisao kao "glasnu i oštru".Ubrzo nakon Lagardinog odlaska, večera je prekinuta. Gosti nisu posluženi desertom.