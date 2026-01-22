Orban poručio Zelenskom: Vi ste u očajnoj poziciji

Mađarski premijer Vikor Orban poručio je ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da je u očajnoj poziciji, te da nije u stanju ili nije voljan da okonča rat uprkos činjenici da je predsjednik SAD pružio svu moguću pomoć da to učini.

Orban je istakao da, koliko god mu Zelenski laskao, Mađarska ne može da podrži njegove ratne napore.

"Ukrajinski narod, uprkos vašim pažljivo odabranim uvredama, i dalje može da računa da ćemo nastaviti da snabdijevamo vašu zemlju električnom energijom i gorivom, a takođe ćemo nastaviti da podržavamo izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine", objavio je Orban na Iksu.

Mađarski premijer je konstatovao da će "život riješiti ostalo" i da će "svako dobiti ono što zaslužuje".