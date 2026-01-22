Logo
Francuska zaplijenila tanker iz Rusije

Agencije

22.01.2026

16:44

1
Заплијењен танкер из Русије
Foto: x / Emmanuel Macron

Francuski predsjednik Emanuel Makron saopštio je da je francuska mornarica zaplijenila tanker sa naftom koji je dolazio iz Rusije.

"Francuska mornarica se jutros ukrcala na tanker za naftu koji je dolazio iz Rusije, pod međunarodnim sankcijama i za koji se sumnja da je plovio pod lažnom zastavom. Operacija je sprovedena u Sredozemnom moru", naveo je Makron na platformi Iks.

Makron je naglasio da je operacija izvedena uz pomoć nekoliko saveznika, u skladu sa Konvencijom UN o pravu mora i poručio da neće tolerisati nikakvo kršenje zakona. Nakon pregleda dokumenata, potvrđene su sumnje u validnost zastave broda.

Marsejski tužilac primio je izvještaj, a tanker je pod pratnjom preusmjeren na sidrište radi daljih provjera. Francuski predsjednik je opisao akciju kao dio borbe protiv tzv. "flote u sijenci", kojom Rusija transportuje naftu uprkos zapadnim sankcijama.

Ruski tanker promijenio zastavu: Cilj – zaštita od sankcija SAD

Makron je rekao da ta flota doprinosi finansiranju rata u Ukrajini, navodeći da ruski transportni brodovi omogućavaju prihod od desetine milijardi evra, pokrivajući oko 40 odsto ruskih ratnih napora i procijenio da između 600 i 1.000 brodova kruži na ovaj način.

Makron je dodao da Francuska, zajedno sa drugim zapadnim državama, aktivno radi na suzbijanju ove prakse i osiguravanju efikasnosti sankcija.

Rusija

Francuska

Zaplijenjen tanker

